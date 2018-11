La finale du championnat du monde de "League of Legends", l'une des références du monde du e-Sports, se déroulera en 2019 à l'AccorHotels Arena à Paris. L'éditeur du jeu vidéo, Riot Games, a annoncé la nouvelle ce jeudi dans un communiqué.

Paris sera le centre du monde du e-Sports vers le mois d'octobre 2019, on ne connaît pas encore la date précise. La capitale va accueillir la finale du championnat du monde de "League of Legends", l'une des références du monde du e-Sports.

La compétition se déroulera à l'AccorHotels Arena. L'éditeur américain du jeu vidéo, Riot Games, a fait cette annonce ce jeudi dans un communiqué.

Paris adoubée comme capitale du e-sports

Pour le directeur général français de l'éditeur du jeu, Guillaume Rambourg, le choix de Paris pour la finale du championnat du monde est "une magnifique opportunité de mettre en avant ce que Riot Games fait de mieux au monde en matière d'e-sport. C'est une véritable consécration que de recevoir la finale des Worlds Championship League of Legends 2019 à Paris".

L'éditeur du jeu a précisé que l'édition 2020 se déroulerait en Chine et celle de 2021 en Amérique du Nord.

Une façon de récompenser la ferveur des joueurs français

Pour Guillaume Rambourg, ce choix est aussi "une façon de _récompenser le public français_, dont la ferveur a fait le tour du globe, tout en ouvrant notre univers à un public plus large".

Ce n'est pas la première fois que Riot Games organise un événement majeur de League of Legends à Paris. En septembre 2017, le célèbre jeu avait réuni, sur deux jours, plus de 20.000 personnes à l'AccordHotels Arena pour ses finales européennes. Cela avait permis de montrer l'engouement pour l'e-Sports chez les adolescents et jeunes adultes.

En mai 2018, la compétition de mi-saison du jeu s'est déroulée dans un Zenith de Paris plein à craquer, avec la victoire des Chinois de Royal Never Give Up sur les Sud-Coréens de King-Zone.