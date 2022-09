Easy Box : un drive 24h/24 réservé au personnel de la polyclinique Reims-Bezannes

C'est un container blanc installé sur le parking du personnel de la polyclinique Reims-Bezannes : "Ceci est votre hypermarché !" peut-on lire sur la façade. A l'intérieur de ce container se trouve une centaine de caisses réfrigérées, approvisionnées deux fois par jour par toute l'équipe du Drive de Cora Cormontreuil, le magasin qui a mis en place cette Easy Box.

"On a donné un lien aux agents de la polyclinique de Reims-Bezannes pour qu'ils puissent faire leurs courses et au moment de choisir le lieu de retrait, ils choisissent Easy Box". Une fois devant le container, il suffit de scanner le bon de retrait sur l'écran tactile. "Vous pouvez tout acheter à partir du moment où ça rentre dans la caisse et on peut quand même y mettre plusieurs packs d'eau".

L'écran tactile qui permet de récupérer ses courses dans l'Easy Box © Radio France - Aurélie Jacquand

Au prix du carburant aujourd'hui, c'est pratique de sortir du travail et de récupérer ses courses directement, 24h/24 et 7 jours/7, sans dépendre des horaires d'un Drive - Murielle de Sousa, de Cora Cormontreuil

Cette Easy Box est la première et pour le moment la seule installée par le magasin Cora Cormontreuil, mais elle sera sans doute très vite rejoint par d'autres, nous confirme Fabienne Jenny, directrice du magasin : "Nous avons des projets, pas forcément rattachés à une entreprise, car _nous pouvons aussi en installer dans une commune par exemple_. Il suffit de signer un contrat de partenariat pour alimenter la box en électricité".