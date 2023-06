Eau contaminée à Rognac et Vitrolles : ruée sur les bouteilles d'eau minérale jusqu'à Marseille

Les restrictions d'eau continuent à Rognac et Vitrolles depuis samedi et mardi derniers. L'eau du robinet est contaminée par un parasite dont la source reste inconnue. Le manque de réponses et d'informations nourrit les inquiétudes des habitants de l'étang de Berre jusqu'à Marseille.