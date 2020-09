Eau dans le gazole : défaillance technique au sein de la société qui stocke les hydrocarbures près de Nantes

Le mystère de l'eau dans le gazole est résolu. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs conducteurs sont tombés en panne après avoir fait le plein dans des stations-service dans la région Pays de la Loire et aussi en Bretagne.

A l'origine du problème, une défaillance technique de la part de la SFDM, une société qui stocke les hydrocarbures près de la raffinerie Total à Donges

Le directeur général, Mickaël Jouette, s'explique au micro de France Bleu Loire-Océan : "le week-end du 5 et 6 septembre, nos équipes ont procédé à des contrôles réglementaires sur les canalisations d'hydrocarbures. Quand on réalise ces tests, on utilise beaucoup d'eau. Ces jours-là, on en a utilisé 12.000 mètres cube. Malheureusement, une certaine quantité de cette eau s'est propagée dans une canalisation destinée au chargement des camions citernes. Et le lundi suivant, 17 camions ont chargé du gazole avec une forte présence d'eau. Dès qu'on a constaté l'incident, on a immédiatement prévenu nos clients et les stations-service de façon à pouvoir organiser le pompage. Dans le même temps, on a contacté nos assurances et un expert a été nommé pour que les automobilistes impactés puissent se retourner vers leurs stations-services et in fine se faire dédommager".

Au total, 16 stations-service des Pays de la Loire et de Bretagne ont été touchées : 7 en Loire-Atlantique, 4 en Maine-et-Loire, 2 en Mayenne, 1 en Morbihan et 2 en Ille-et-Vilaine. Si vous avez été victime d'une panne, n'hésitez pas à contacter la station-service où vous avez fait votre plein.