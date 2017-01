Eau du robinet en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges : encore des efforts sur les pesticides selon l'UFC

L'UFC Que Choisir publie ce mardi une carte interactive sur la qualité de l'eau du robinet. Une eau globalement de très bonne qualité en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges mais l'association de défense des consommateurs plaide pour des efforts sur les pesticides.

L'eau que nous buvons au robinet est-elle de bonne qualité ? Oui, répond l'UFC Que Choisir. Selon la carte interactive que publie l'association de défense des consommateurs, l'eau est très bonne pour plus de 97% des Meurthe-et-Mosellans et pour plus de 95% des Vosgiens.

Pourtant, sur cette carte, des communes apparaissent en orange (qualité médiocre), en rouge (mauvaise qualité) ou en noir (très mauvaise qualité). Mais qu'on ne s'y trompe pas : l'eau qui sort du robinet est tout aussi potable au regard des normes en vigueur que celle d'une commune en vert. L'association entend informer les consommateurs. A eux ensuite de se tourner vers leurs élus et les fournisseurs d'eau pour améliorer encore la qualité de l'eau.

Très bonne qualité de l'eau en ville

Selon l'UFC Que Choisir, les villes fournissent en règle générale une eau de très bonne qualité. L'eau de qualité médiocre ou mauvaise se trouve dans certaines petites communes rurales. Principale contamination dans les Vosges : l'arsenic avec 27 communes concernées. En Meurthe-et-Moselle, les pesticides posent problème dans 35 communes.

L'UFC appelle les pouvoirs publics à une vraie mise en oeuvre du principe "pollueur-payeur. Son souhait : l'accès pour tous à l'eau du robinet la meilleure possible. Elle coûte 65 fois moins cher que l'eau en bouteille.