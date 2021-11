Eaucourt-sur-Somme signe la première charte "Ma commune aime le picard"

Ne dîtes plus "Eaucourt-sur-Somme", mais "Iucourt" : la commune située près d'Abbeville a signé ce samedi la toute première charte de promotion du picard. Elle avait déjà, comme une dizaine d'autres, installé des panneaux d'entrée de ville bilingues. Avec cette charte lancée par l'Agence régionale de la langue picarde, elle s'engage maintenant à mettre en avant de façon concrète, au niveau institutionnel, la langue régionale.

Des engagements sur trois ans

Très vite, les papiers et courriers émis par la municipalité vont se parer du nom de la commune en langue picarde, et plus seulement en français. Idem pour la page d'accueil du site internet de la ville. "Dans toutes nos manifestations, je ferai si possible un mot d'accueil en picard, explique le maire, Henri Sannier. Il y aura des panneaux français-picard dans le village à proximité du moulin et des marécages. On va aussi _distribuer des dictionnaires bilingues aux écoles_." Les spectacles en picard pourraient aussi se multiplier, à l'image de ces fables de La Fontaine revisitées.

Au total, c'est une douzaine d'engagements que la municipalité va mettre en place d'ici 2024. L'Agence régionale de la langue picarde, qui a élaboré la charte, en propose une quarantaine au total, "mais on ne peut pas tout faire, et on compte bien réussir à garder notre label dans trois ans", précise le maire. "Ça peut être l'organisation de balades touristiques en picard, des ateliers d'initiation au picard sur le temps périscolaire des élèves, poser des plaques de rue en picard, l'intégrer dans les discours de cérémonies officielles", énumère Olivier Engelaere, directeur de l'Agence de la langue picarde.

Reconnaitre le picard comme langue régionale

Promouvoir le picard à l'échelle très locale est une étape nécessaire aux yeux d'Olivier Engelaere pour obtenir, à terme, sa reconnaissance comme langue régionale. L'Agence de la langue picarde espère ainsi pousser une dizaine d'autres communes à signer sa charte en 2022. "Jusqu'à présent, le picard s'exprime beaucoup dans le domaine culturel, dans la rue, mais pas tellement au niveau institutionnel ni à l'école, explique-t-il. À travers cette charte, on essaie de pénétrer ces domaines, comme ça se fait dans d'autres régions, comme la Bretagne ou le Pays Basque, voire dans les Hauts-de-France pour le flamand."

On espère, à travers cette démarche, que le picard acquière enfin un statut de vraie langue régionale.

La mairie d'Eaucourt-sur-Somme et l'Agence régionale de la langue picarde signent la première charte "Ma commune aime le picard" © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Le picard ne figure pas pour l'heure dans la liste de langues régionales pouvant être enseignées dans les établissements scolaires. Difficile de le faire perdurer quand les plus jeunes ne le pratiquent plus, il s'agit donc pour le maire d'Eaucourt-sur-Somme de parsemer la langue dans les lieux du quotidien : "c'est surtout pour que les enfants se le réapproprient un peu, lance Henri Sannier, _qu'ils soient fiers de dire qu'ils parlent picard_."