Éboulement en Maurienne : "Notre priorité, c'est la sécurité" explique la préfecture de la Savoie

Après le gros éboulement qui s'est produit ce dimanche en fin de journée sur la commune du Freney , en Maurienne, l'heure est toujours à l'évaluation des dégâts. La route départementale 1006 et l'autoroute A43 sont toujours fermées ce lundi midi, et elles le resteront jusqu'à nouvel ordre fait savoir la préfecture de la Savoie. Même chose pour la ligne ferroviaire entre la France et l'Italie.

"On se préparait à un tel événement"

"Notre objectif premier, c'est la sécurisation", explique Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie et sous-préfète de l'arrondissement de Chambéry. "C'est pour ça qu'aujourd'hui on continue la poursuite de la fermeture des axes. C'est un site qui est actif depuis depuis plusieurs années, il y avait déjà eu un éboulement en 2018 qui avait conduit à la fermeture de la RD 1006 pour engager des travaux de sécurisation. Ce sont ces travaux de sécurisation qui ont permis aussi le fait de freiner ces blocs de pierres. Le site était d'ailleurs surveillé de manière permanente par le conseil départemental et les archéologues. On se préparait à un tel événement."

D'après Laurence Tur, les orages de ces derniers jours auraient pu accélérer le mouvement de la partie de falaise qui s'est effondrée. "Les personnes du conseil départemental ont mis en place des capteurs. Il y a des géologues qui sont là, qui sont spécialisés et qui "écoutent" la roche. Donc il y a des moyens qui sont mis en place. Dans les prochains jours, il faudra être extrêmement vigilant puisque nous avons encore des précipitations qui sont présentes aujourd'hui avec des forts cumuls et potentiellement donc d'autres éboulements comme un petit qui s'est déroulé ce matin. Il y a eu un deuxième départ sur la partie sommitale."

Des convois pour ravitailler certains commerces de Haute-Maurienne

Aujourd'hui, un survol de la zone en hélicoptère ne sera pas possible compte tenu de la météo, mais des techniciens doivent se rendre sur place pour faire voler des drones et faire des analyses complémentaires. La préfecture souligne aussi que les commerces de Haute-Maurienne qui ont des besoins urgents d'approvisionnement pourront être ravitaillés, puisque des convois sont en cours d'organisation.