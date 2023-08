Éboulement en Maurienne : pas de réouverture de l'autoroute A43 avant vendredi midi

Les Mauriennais vont devoir être patients. Après le gros éboulement qui s'est produit dimanche en fin de journée au niveau de la falaise de la Praz, au Freney, la préfecture de la Savoie a fait le point sur le situation ce lundi pour annoncer que les axes routiers coupés, autoroute A43 et départementale 1006, n'allaient pas rouvrir tout de suite.

Pas de réouverture de l'A43 avant vendredi midi

Lors d'une conférence de presse à Modane, les représentants de l'État dans le département ont expliqué qu'une

dizaine de milliers de mètres-cubes de roches étaient tombés sur la route et la voie ferrée dimanche, et qu'il y avait encore 3.000 m3 de roches instables sur la falaise. C'est pour cette raison que la route départementale 1006 va rester fermée plusieurs semaines. Quant à l'autoroute A43, elle ne rouvrira pas avant vendredi, puisque la préfecture attend le résultat de nouvelles expertises jeudi soir.

Côté SNCF, la réouverture de la ligne entre la France et l'Italie va prendre beaucoup de temps. Les dégâts sur les voies sont importants et comme pour la route, il faut d'abord sécuriser la falaise avant d'intervenir sur site. La déviation des véhicules par la petite route de Saint-André, la RD 215, va rester ouverte au moins jusqu'à jeudi, et seulement pour les voitures puisque les camions de plus de 3,5 tonnes ne peuvent pas y passer.

Un report des travaux de rénovation du tunnel du Mont-Blanc ?

Le passage par le tunnel du Fréjus leur est interdit, les poids-lourds sont donc renvoyés vers le tunnel du Mont-Blanc mais également à passer en Italie par Vintimille, par le sud de la France. Parce que le tunnel du Mont-Blanc pourrait être rapidement saturé, avec un risque de fermeture sur certains horaires pour éviter les bouchons (ce mardi en amont du tunnel, il y avait jusqu'à 3 heures d'attente).

Cela risque de se compliquer encore plus avec la fermeture du tunnel du Mont-Blanc pour trois mois à partir de lundi soir 4 septembre, pour des travaux de rénovation très lourds. La préfecture de la Savoie indique que si l'A43 ne peut pas rouvrir d'ici cinq jours, la possibilité de reporter les travaux au Mont-Blanc est envisagée.