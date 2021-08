Éboulements en Oisans : la préfecture de l'Isère annonce la réouverture complète de la route de la Bérarde

Soulagement pour les usagers de cette route qui mène à La Bérarde, au fond de la vallée. Un axe précieux pour le secteur de Saint-Christophe-en-Oisans, qui était coupé totalement ou partiellement depuis la semaine dernière après des effondrements rocheux.

Deux coulées rocheuses

Deux épisodes successifs "dans la nuit de jeudi à vendredi au niveau de la Combe de Pierre Noire, et de samedi à dimanche, sur le secteur de Pré Clot", écrit la préfecture de l'Isère dans son communiqué, ont perturbé la circulation et inquiété les riverains.

Route entièrement accessible

Les travaux de déblaiement ont bien avancé, et ce mercredi à 16h, la route est de nouveau praticable. Le préfet de l'Isère "remercie les services qui se sont activement mobilisés lors des interventions : le Département, la commune de Saint-Christophe-en-Oisans et le SYMBHI, appuyés par le SDIS38, le PGHM et le service de restauration des terrains en montagne (RTM)".

