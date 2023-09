Éboulement eu Maurienne : une soixantaine de conteneurs installés pour sécuriser l'A43

La portion de l'autoroute A43 fermée entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane après le gros éboulement du 27 août dernier au Freney devrait bien rouvrir en fin cette fin de semaine. C'était la date avancée par le ministre délégué aux transports Clément Beaune lors de sa venue en Maurienne . Et c'est aussi ce que nous confirme ces jours-ci la SFTRF, la Société française du tunnel routier du Fréjus, qui supervise les travaux de sécurisation.

Un mur d'acier de 250 mètres de long

Des conteneurs ont notamment été installés pour protéger les voies de l'autoroute des projections de pierres en cas de nouvel éboulement. Cela ressemble à un immense mur d'acier, construit sur la voie de gauche, dans le sens de la montée, en direction de Modane : une soixantaine de conteneurs ont été assemblés les uns aux autres, sur trois niveaux et 250 mètres de long. Une technique déjà utilisée au même endroit il y a quelques années. "Ils sont là pour protéger la chaussée des pierres", explique Alain Chabert, directeur général de la SFTRF. "C'est le même dispositif qu'en 2019, sauf qu'à l'époque il n'y avait que deux étages et un grillage. Cette fois, il aurait été trop long de faire fabriquer ce grillage de protection, donc on a fait le choix d'empiler trois niveaux de conteneurs, qui sont fixés par des câbles pour éviter tout risque de basculement à cause du vent."

Ce dispositif de sécurité devrait rester en place plusieurs mois. - SFTRF.

Une gratuité du tronçon pour les véhicules légers

L'autre grosse partie des travaux concerne la protection de la pile du pont de l'autoroute qui se trouve au plus près de la falaise. "Environ 500 sacs de sables ont été installés par hélicoptère", poursuit Alain Chabert. "Nous installons aussi sur la route départementale 1006 de grosses bennes de déchetterie remplies de gravats, donc nous aurons deux niveaux de protection. C'est ce qui s'avère nécessaire au vu des expertises concernant la résistance de la pile du pont et la puissance d'une potentielle nouvelle chute de rochers."

Comme les conteneurs, ces moyens de protection devraient rester en place plusieurs mois. Pendant cette période, la circulation sur l'A43 sera réduite, avec une seule voie en service dans chaque sens entre les échangeurs de Saint-Michel-de-Maurienne et de Modane. Pour les véhicules légers, le tronçon concerné sera gratuit, explique la SFTRF, une mesure destinée aux locaux qui emprunteraient la départementale 1006 si celle-ci n'était pas condamnée à cause de l'éboulement.