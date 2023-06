Éboulements à Laruns : la route du col du Pourtalet est rouverte

La route du Pourtalet, au-dessus de Laruns, rouvre ce mardi 13 juin, dans les délais annoncés par le département. Les travaux de sécurisation sont terminés. La route était coupée au-dessus de Laruns, depuis le 3 mai. De gros rochers étaient tombés sur la route, à 4 kilomètres du sommet. Il n'y avait heureusement pas eu de victimes, mais une écaille haute comme un immeuble de 14 étages menaçait encore de s'effondrer quelques jours après. Elle a été dégagée avec de la dynamite.

"C'est un soulagement. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie locale. Les commerçants étaient en souffrance depuis le 3 mai", confie Clément Servat, conseiller départemental délégué aux aménagements transfrontaliers. Les travaux avaient tout de même pris un peu de retard à cause d'intempéries, et de l'état de la roche qui ne permettait pas de forer correctement. Finalement, les délais ont été tenus. "Nous avons refait l'enrobé, la route est sécurisée et les gens peuvent l'emprunter sereinement", explique l'élu.