Éboulements à Montbazon : le maire demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Six maisons ont été touchées par un effondrement de pierres à Montbazon samedi 15 décembre 2019

Montbazon, France

La situation est toujours dangereuse à Montbazon rue des moulins après plusieurs éboulements du coteau près de la forteresse.

Six maisons ont été touchées par des effondrement de pierres samedi 14 décembre. Quatre étaient habitées. Trois couples et un célibataire ont été évacués et relogés par de la famille ou par les services de la préfecture.

Selon le maire Bernard Revêche, la zone est toujours à risque et deux parties du coteau vont encore s'ébouler. Des spécialistes seront sur place ce lundi 16 décembre après-midi.

Le maire a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.