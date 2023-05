Éboulements sur la route du Pourtalet à Laruns : le dynamitage reprogrammé au 30 mai

Repoussé en raison des mauvaises conditions météo notamment , le dynamitage d'un morceau instable de la montagne au-dessus de la route du col du Pourtalet a été reprogrammé. Il aura finalement lieu ce mardi 30 mai, dans l'après-midi. Les autorités ont indiqué que c'était l'équivalent d'un immeuble de 14 étages qu'il fallait déblayer avant de pouvoir rouvrir la route. " On va forer la montagne jusqu'à la zone qui bouge et y faire glisser des bâtons d'explosifs. Ensuite, on purgera tout en faisant glisser les rochers qui restent sur la route " avait détaillé Alain Bruzy , ingénieur responsable des travaux chez RTM (Restauration des Terrains de Montagne), au moment de présenter l'opération.

L'objectif est toujours de tenir les délais et de rouvrir la route vers l'Espagne à la mi-juin.