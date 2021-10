Montpellier éteint la lumière sur plusieurs axes routiers pendant la nuit

Pour lutter contre la pollution lumineuse, la métropole de Montpellier décide d'étendre l'éclairage public sur six axes routiers chaque nuit, de 23h30 à 5h, à partir du lundi 25 octobre. Si l'expérience, qui va durer six mois, est concluante, elle sera étendue. Sinon, machine arrière.

À partir du lundi 25 octobre, extinction des feux sur six axes routiers de la métropole de Montpellier (cf carte ci-dessous). Chaque nuit de 23h30 à 5h, l'éclairage public sera éteint pour lutter contre la pollution lumineuse. Ce sont des endroits où seules les voitures circulent, pas les piétons, ni les cyclistes et où une signalisation réfléchissante spécifique a été installée.

"On s'est rendu compte que cet éclairage-là ne servait à rien, puisqu'on a déjà un éclairage qui s'appelle des phares" argumente Bruno Paternot, délégué à l'Esthétique lumineuse et à l'ambiance sonore à la ville de Montpellier.

1% du nombre total de lampadaires éteint

En tout premier lieu, éteindre 650 lampadaires (1% du nombre total) cela va permettre de réduire la facture d'énergie : 212.000 kWh, soit 25.000 euros par an. Mais cette opération pourrait avoir d'autres vertus. "Quand on éteint les grands axes routiers, les gens roulent plus lentement" relate Bruno Paternot et donc cela induit moins d'accident et moins de consommation d'essence. "C'est bon pour la santé des gens, pour le porte-monnaie et pour la sécurité" conclut l'élu. L'expérience va durer six mois. Si elle est concluante, elle sera étendue à l'échelle d'un quartier et des pistes sont déjà évoquées comme les Grisettes, Malbosc ou Odysseum mais le centre ville n'est pas concerné.

Faire de la dentelle

Plonger une rue dans le noir, ne va-t-il pas favoriser l'insécurité ? "On a commencé à mettre en place des marches exploratoires avec les services de police, de lumières, d'égalité femmes-hommes pour voir vraiment rue après rue, faire de la dentelle". Après cela, certaines de ces rues resteront éclairées et d'autres ne subiront plus de "pollution lumineuse". Outre l'extinction des lampadaires, plusieurs pistes sont étudiées. Jouer sur l'intensité de la lumière ou ses teintes, tester des peintures photoluminescentes ou encore installer des détecteurs de mouvement.

Les détecteurs de mouvement pas concluants

"L'éclairage de mouvement est une technologie qui coute extrêmement cher parce qu'il s'agit de ne pas éclairer quand il y a un chat qui passe mais de travailler sur les ondes que produisent les humains quand ils marchent dans une rue. C'est aussi une technologie qui est pleine de terres rares, de matériaux très compliqués au niveau environnemental qui se retrouvent en extérieur donc à subir la pluie, le vent, le soleil donc une technologie a renouveler rapidement. Ce n'est pas forcément concluant."

À ce jour, cinq communes de la métropole éteignent déjà la lumière partout, la nuit (23h30-5h) : Sussargues, Clapiers, Castries, Prades-le-Lez, et Murviel-les-Montpellier.