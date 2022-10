Economie d'énergie : sans éclairage public, le sentiment d'insécurité grandit

Extinction à 21 h 30 à Guengat. Moins de luminosité dès 22 heures puis éteint entre minuit et 6 heures 30 du matin à Quimper. Chaque commune adapte son éclairage public pour économiser l'énergie. Mais l'hiver arrive, les jours raccourcissent et certains finistériens se retrouvent dans le noir pour leurs trajets du quotidien. Entre manque de visibilité et sentiment d'insécurité, les habitants sont mitigés et ne se réjouissent pas forcément à l'idée d'être moins éclairés. Témoignages.

ⓘ Publicité

Des étudiants pas rassurés

"C'est un peu angoissant quand il fait nuit noire mais on fait avec" se résigne Théo, étudiant en première année à l'Université de Bretagne Occidentale. Ces lampadaires éteints de bonne heure préoccupe davantage Aude, 23 ans, pour qui "ça pose question, en terme de sécurité. Surtout pour les jeunes femmes". Elle envisage carrément de changer ses habitudes de sortie et peut-être de rentrer plus tôt désormais. Même constat chez Célia qui reconnait quand même que "ce n'est pas forcément utile que ce soit éclairé toute la nuit".

Loin de renoncer à leurs sorties, la plupart des étudiants essaient plutôt de rentrer en groupe pour se rassurer.

Des cyclistes et des piétons préoccupés

Guilhem, la vingtaine, se déplace à vélo et admet que "ce n'est pas forcément pratique quand on remonte du centre-ville" et "comprend que tout le monde ne soit pas rassuré".

Eloa, lui, se dit gêné "ne serait-ce que pour des questions de visibilité. On peut trébucher sur le pavé". Il est davantage concerné par la sécurité et comprend le sentiment de peur qui peut naître chez les femmes, notamment, et estime que "on peut faire des économies ailleurs".