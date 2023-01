Eclairage public : la ville de Roanne va passer aux lumières leds

Pour diminuer leur facture d'électricité cet hiver, de nombreuses villes dévoilent un plan de sobriété énergétique, qui prévoit le plus souvent l'extinction des lumières et éclairages publics pendant une partie de la nuit. De nombreux lampadaires vont s'éteindre plus tôt cet hiver.

France Bleu Saint-Etienne Loire : Dès le mois d'octobre, vous avez fait le choix d'éteindre les lampadaires dans les rues de minuit à 6 heures du matin en semaine. En ce début janvier, quel est le bilan que vous dressez ?

Yves Nicolin, maire de Roanne :

Le bilan est positif parce que nous avons pu réduire de façon importante la consommation électrique. C'était absolument indispensable parce que sinon, nous aurions eu une note qui aurait triplé. Grâce à cela nous avons fait plusieurs centaines de milliers d'euros d'économie. Maintenant, cela n'a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients notamment en terme de sentiment d'insécurité, pour les gens qui travaillent tard ou ceux qui se lèvent très tôt pour aller travailler. On peut les comprendre.

Est-ce juste un sentiment d'insécurité ou une réalité ?

Nous avons regardé ça avec la Préfecture et nous n'avons pas aujourd'hui d'augmentation significative d'actes de délinquance ou même d'accidentologie. Même si on peut tout à fait comprendre que la population soit réticente à circuler la nuit ou tout simplement à sortir.

Qu'envisagez-vous comme autre solution ? Allez-vous revenir en arrière et réallumer les lumières ?

Revenir en arrière non, au contraire on va se projeter dans le futur. A Roanne nous avons environ 9000 lampadaires et dès 2014 nous avions passé près de 3000 lampadaires en LED, les plus consommateurs d'électricité. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place un plan de 6 millions d'euros pour pouvoir passer la totalité du parc de lampadaires en LED.

D'abord parce que le LED consomme bien moins que les lampadaires habituels, environ cinq fois moins, et puis surtout parce que ça va nous permettre de jouer sur l'intensité de la lumière et donc ne plus être obligé d'éteindre, mais simplement baisser la lumière.

6 millions d'euros, combien de temps faut-il pour rentabiliser cet investissement ?

Il faut pratiquement une dizaine d'années pour rentabiliser cela. Le temps de passer les marchés publics et de faire les travaux, il faudra pratiquement un an avant de pouvoir bénéficier de la totalité de nos lampadaires en led. J'espère donc qu'au début de l'hiver prochain nous pourrons arrêter d'éteindre l'éclairage public la nuit.