Éco-chèque logement, isolation à un euro : gare aux arnaques par téléphone

Cet été encore, vous avez peut-être reçu des appels pour vous proposer une nouvelle mutuelle ou l'installation de panneaux solaires. La Région Occitanie et deux préfectures mettent en garde contre les démarchages abusifs sur l'éco-chèque logement, et sur les travaux d'isolation à un euro.

Lot, France

"Je n'en peux plus ! Tous les jours, on m'appelle pour des pubs, surtout pour des problèmes d'isolation", peste Gérard. Comme ce Toulousain, vous êtes sûrement nombreux à recevoir des coups de fil plusieurs fois par semaine pour vous proposer des aides financières, des mutuelles, des travaux à petits prix... Ce sont des pratiques courantes, et pourtant chaque année, des centaines de personnes se font avoir. Le démarchage téléphonique abusif trouve toujours diverses astuces, diverses failles pour piéger le plus de victimes possibles.

Dernièrement, ce qui est très à la mode, ce sont des appels, virant au harcèlement téléphonique, pour proposer des travaux d'isolation à 1 euro. Les préfectures du Tarn-et-Garonne et du Lot ont publié des appels à la vigilance car la répression des fraudes y a été saisie pour plusieurs plaintes en ce sens. Les sociétés se réclament d'organismes publics, mais il n'en est rien. Elles misent surtout sur cette nouvelle opportunité proposée par le gouvernement, l'isolation des combles pour un euro symbolique. Mais il s'agit souvent d'escrocs. Pour vous renseigner sur l'isolation à 1 euro, vous pouvez vous rapprocher de l'Adil (Agence départementale d'information sur le logement).

Une administration ne démarche jamais les consommateurs par téléphone, donc c'est un moyen de savoir si son interlocuteur n'est pas sérieux

"Ça ne coûte qu'un euro, alors les gens sont interpellés, intéressés. Mais on se rend compte que ces professionnels se déplacent souvent tard le soir, ne déposent absolument aucun devis, n'indiquent pas quelle technique ils vont utiliser pour isoler les combles. Il y a des endroits où ça a été isolé en ne respectant pas les canalisations et en créant un pont thermique qui fait que cette isolation n'est pas conforme", explique Anne Bourillon, inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le Lot.

Des travaux d'isolation à 1 euro. © Radio France - Olivier Lebrun

Du côté de la Région Occitanie, on alerte sur les arnaques concernant l'éco-chèque. "Des particuliers nous signalent qu'ils reçoivent des appels de la part d'entreprises, qui se présentent comme étant missionnées par la Région, pour proposer de faire des travaux d'isolation thermique de leur logement et de bénéficier d'un dispositif d'aide que la Région a mis en place", explique le conseiller régional Hussein Bourgi. "Or, on n'a jamais mandaté aucune entreprise pour faire ce genre de démarchage. Il s'agit tout simplement de charlatans et de voyous". La Région envisage des poursuites judiciaires contre ces entreprises.

Quelques conseils pour éviter les arnaques

Pour éviter de se faire avoir, Anne Bourillon, donne quelques conseils. "Il faut savoir qu'une administration ne va jamais démarcher les consommateurs par téléphone, donc c'est un moyen de savoir si son interlocuteur n'est pas sérieux. Parfois, il ne dit pas l'entreprise qu'il représente. Et puis, quand on lui pose des questions, le professionnel va noyer le poisson et dire qu'il faudra voir avec les techniciens qui viendront faire les travaux. Un autre critère qui peut permettre au consommateur de savoir que ce sont potentiellement des escrocs, c'est que ces gens les harcèle et deviennent presque agressifs au téléphone", indique-t-elle.

Pour limiter le nombre d'appels, on peut aussi s'inscrire sur Bloctel, le dispositif gouvernemental contre le démarchage téléphonique. C'est gratuit. Il faut s'inscrire sur https://conso.bloctel.fr/.