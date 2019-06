Pour 29 000 euros, une entreprise du Mans transforme votre ancienne Austin Mini en voiture électrique

Le Mans, France

Si vous avez une vieille Austin Mini, qu'elle a passé le contrôle technique, que vous rêvez de rouler avec en électrique, et que vous avez un peu d'argent de côté, rendez-vous chez Ian Motion, une entreprise basée au Mans (Sarthe) qui transforme ces voitures en véhicules propres.

Comptez quand même 29.000 euros.

Un concept écolo

"Au départ, on a eu l'idée avec les primes à la casse" souligne Laurent Blond, le fondateur et co-gérant de Ian Motion. "Ces primes ont permis à plein de personnes d'acheter des véhicules qui étaient moins polluants, mais il y a énormément de véhicules qui étaient encore en bon état et qui finissaient à la casse, en cube. Et quand on envoie un véhicule à la casse, quand on fait fondre de l'acier, on recrée des particules et du CO2, et ce n'est pas si bénéfique que ça pour l'environnement".

Laurent Blond, l'un des co-gérant de Ian Motion au volant d'une Austin électrifiée © Radio France - Christelle Caillot

120 km/h, 150 km d'autonomie

"Pour transformer le véhicule, on enlève tout le bloc moteur" souligne Laurent Blond, le fondateur et co-gérant de Ian Motion, "et on met une chaîne de traction électrique. On est à 150 km pour l'autonomie et la voiture peut monter à 120km/h. Nous avons un système évolutif, c'est-à-dire que certaines cellules dans les pack batteries pourront être changées. La durée de vie des batterie est estimée à 200.000 km. Le coût pour électrifier une Austin est de 29.000 euros. Certes, c'est cher mais nous avons déjà sept commandes et nous avons du en refuser notamment de Dubaï. Les premiers véhicules devraient sortir en septembre. On travaille aussi sur d'autres modèles et on devrait les annoncer d'ici la fin de l'année".