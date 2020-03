Coronavirus - École à la maison en Gironde : "Les enseignants sont inventifs mais la mise en place compliquée"

France Bleu Gironde : quel bilan dressez-vous de cette première semaine d'école à la maison ?

Samantha Fitte : d'abord nos collègues sont extrêmement volontaires et inventifs. On communique avec les parents via plusieurs outils, principalement par mail et téléphone. Mais du côté de l'Education Nationale on a pas bien anticipé les choses et c'est vrai que la mise en place est quand même compliquée. On a certains outils qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Nos messageries professionnelles rament pas mal et certains environnements numériques de travail ne fonctionnent pas bien. Il y a une saturation du réseau mais on essaye de faire au mieux.

Les parents sont-ils inquiets ?

Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'inquiétude. Ils s'interrogent sur d'éventuels retards dans l'enseignement mais c'est à nous de les rassurer et de faire passer le travail à la maison. Il n'y a pas de retours négatifs des familles. Au contraire, ils sont plutôt satisfaits du travail qu'on fait.

Le ministre de l'Education a demandé aux écoles de prendre en charge les enfants de personnels soignants. Est-ce-que ce service est assuré en Gironde ?

Oui depuis lundi dernier 400 élèves du premier degré sont pris en charge dans 140 écoles. Soit on les accueille dans leurs établissements habituels, soit ils sont regroupés dans des écoles. Le principe c'est de constituer des petits groupes d'élèves autour d'enseignants volontaires et d'agents municipaux qui assurent la cantine et le périscolaire.