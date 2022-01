"On tourne à plein régime" : à Périgueux, l'école de police a formé un millier de policiers l'an dernier

Ils ont lancé leurs képis en l'air, après avoir entonné la Marseillaise a cappella dans la cour de l'école, devant les imposants bâtiments d'apprentissage. La cérémonie de sortie élèves de la 261e promotion de l'école nationale de police de Périgueux a eu lieu ce vendredi matin. Une centaine de jeunes policiers ont reçu leur écusson, scratché sur l'uniforme au bras droit, avant de partir pour rejoindre leur commissariat d'affectation dans une semaine.

20.000 candidatures par an dans les écoles de police

Emmanuel Macron a promis de "doubler" le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. C'est ici qu'ils sont formés, et l'école tourne à plein régime, selon son directeur, le commissaire divisionnaire Frédéric Ménard : "L'école est pleine", dit-il. "On a 450 élèves, sachant que la capacité maximale est de 460. Chaque année en France, il y a 20.000 candidatures de jeunes gens pour devenir policiers. Il y a neuf écoles de police, Périgueux est la troisième", derrière Nîmes et Rouen. L'école a formé mille jeunes policiers en 2021.

Dans les rangs, on croise beaucoup de jeunes policiers que les attentats de 2015 ont convaincus de s'engager dans cette carrière. Beaucoup de policiers aussi dans l'assistance, les parents, venus assister à la cérémonie. Ici, un père en uniforme du RAID, l'unité d'élite de la police nationale, tout sourire de voir sa fille bientôt partir pour intégrer une unité de police secours. Là, un calot de gendarme. Un mère policière aussi, "fière" mais "inquiète" que son fils prenne la même voie qu'elle : "Le métier est dur".

"Policiers, nous n'en restons pas moins des êtres humains, avec nos faiblesses, nos forces, nos joies et nos moments de désarroi. Acceptons nos faiblesses, acceptez vos faiblesses, dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous tendre la main", a prévenu dans son discours le directeur Frédéric Ménard. Une phrase qui résonne, alors que les syndicats de police déplorent déjà neuf suicides dans la profession depuis le début de l'année.

Alors que beaucoup de ses camarades sont affectés en région parisienne comme premier poste,le major de promotion, Rémi Sammartino, sera affecté à Toulouse, un poste "très prisé" où il a déjà été adjoint de sécurité, et proche de sa famille. Il a été classé 14e des jeunes policiers qui sortent d'école dans toute la France. Mais comme les autres, il commencera sur le terrain, en police-secours de nuit :"Ensuite, j'aimerais faire du judiciaire, devenir officier de police judiciaire", qui ouvre les portes des brigades de sûreté urbaine, puis de la prestigieuse police judiciaire qui enquête sur les gros délits et les crimes.

La promotion, qui a choisi l'emblême du renard, a pris le nom des quatre policiers qui sont morts lors de l'attentat terroriste d'octobre 2019 à la préfecture de police de Paris. Le commandant Damien Ernest, les capitaines Aurélia Trifiro et Anthony Lancelot, et le secrétaire administratif Brice Le Mescam avait été tués par un employé administratif, radicalisé et qui souffrait aussi de troubles psychiatriques.