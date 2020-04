École, économie, gestion de la crise… les réactions dans le sud-ouest après les annonces d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est, pour la quatrième fois depuis le début de la pandémie de coronavirus, exprimé face aux Françaises et aux Français, ce lundi soir. Du discours du président de la République, il est ressorti une date : le 11 mai. Le chef de l’Etat a annoncé un confinement le plus strict jusqu’au 11 mai. "Je mesure l’effort que l’on vous demande."

Retour progressif à l'école

Emmanuel Macron a annoncé que les crèches, écoles, collèges et lycées rouvriraient "progressivement" à partir du lundi 11 mai. “C’est notamment une bonne chose pour les familles déconnectées, lâche Isabelle Delanöé, parent d'élève à Bayonne, et vice-présidente de la FCPE 64. C'est une manière d’éviter une fracture sociale." Mais elle nuance en expliquant : “Il faudra prendre des précautions. On imagine mal des établissements rouvrir avec des classes surchargées.”

Ce à quoi Nadine, professeure au lycée Lautréamont à Tarbes, se montre plus dubitative. “On a en moyenne 25 élèves par classe. Si rien n’est adapté, ce n’est pas forcément raisonnable de reprendre le chemin de l’école. Ça n’aurait pas de sens de regrouper tout le monde, surtout sans avoir réfléchi aux mesures de protection.”

Des aides économiques

Le chef de l'Etat a annoncé ce lundi un nouveau volet de mesures pour soutenir l'économie. “C'est un horizon, un cap fixé par le président”, salue pour sa part Philippe Neys, président du Médef Nouvelle-Aquitaine, qui demande au gouvernement d’aller plus loin. “Il faut des annulations de charges, des exonérations fiscales et sociales pour les entreprises les plus impactées et qui vont devoir rester fermées.”

Le représentant des patrons évoque aussi les propos de son président au niveau national, Geoffroy Roux de Bézieux, sur les RTT et les congés payés : “Ce sont des propos peut-être trop précipités, mais il va falloir faire des efforts pour rattraper le temps perdu sur ces deux derniers mois. Je parle de certains sacrifices, sans pour autant remettre en cause la durée de travail, pour pouvoir faire repartir l’économie le plus rapidement possible et limiter les dégâts.”

Les banques et assurances doivent aussi aider ─ Valérie Etcheverry, CGT commerces

Les familles les plus modestes vont aussi percevoir une aide exceptionnelle. “Une bonne chose, souligne Valérie Etcheverry, représentante CGT commerce à Anglet. “En revanche, il (le président de la République) souhaite que les banques, les assurances jouent le jeu, fassent un geste, mais il ne dit pas qu’il va les obliger à faire cela. Une loi a été votée pour que certains salariés, en première ligne, travaillent plus, mais rien à destination des banques et des assurances, pour l’aide”, dénonce la représentante CGT, qui craint des semaines difficiles, aussi pour les salariés qui travaillent dans le secteur du tourisme.

Sur la gestion de la crise

Dans cette allocution, Emmanuel Macron a reconnu que la France n’était "à l’évidence pas assez préparée" à la crise du coronavirus. "Il y a eu des insuffisances a dit le président, mais comme dans tous les pays du monde, pointe Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées et ancien maire de Mont-de-Marsan. D'ici deux semaines, une feuille de route sera donnée et annoncée, la plus précise possible en fonction de comment aura évolué la situation."

"La priorité reste la santé de tous, précise la ministre. La reprise se fera progressivement dans tout le pays à partir du 11 mai et nous mettrons tout en oeuvre, avec le maximum de tests, des nouveaux peut-être, des vaccins, des traitements, pour pouvoir sortir de cette crise sanitaire."

"Depuis 30 ans le service public est détruit, on s'en rend compte aujourd'hui..." ─ Hervé Larrouquère, FO

Pour une majorité de syndicats, dont FO, le discours d'Emmanuel Macron a, en revanche, sonné comme le constat d'échec d'une politique qui "depuis 30 ans, détruit le service public en général : les hôpitaux, l'éducation, les Ehpad... Il y a beaucoup à reconstruire et si le président a fait son mea-culpa, il faut que ces paroles soient suivies d'actes, pour rebâtir notamment l'industrie dans notre pays", souligne Hervé Larrouquère, délégué départemental FO 64.

"Emmanuel Macron entend-il réunir les partenaires sociaux dans les prochains jours ? Nous attendons qu'il fasse des propositions constructives et qu'il nous annonce la suspension de la réforme des retraites, de l'assurance chômage, mais aussi l'abrogation de la réforme des hôpitaux (loi Santé 2022)", prévient le délégué syndical.