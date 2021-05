Trouver du travail grâce au sport : pari réussi à Garges-lès-Gonesse

Il ne faut pas se fier à sa petite taille : Gloria est boxeuse de haut niveau. Une fois son bac professionnel en poche, la jeune femme a décidé de se consacrer uniquement à sa passion. Mais la situation se complique au moment de chercher du travail. "Il n'y avait pas d'expériences dans mon CV. Quand je prenais contact avec des entreprises, on m'expliquait que mes diplômes n'étaient pas suffisants."

Muscler la confiance

Edouardo voit souvent passer des jeunes comme Gloria. Il est coach d'insertion, son métier consiste à aider les jeunes à passer du terrain, au bureau. Pour cela, il en est convaincu, la confiance est premier muscle à travailler. "Les jeunes n'ont pas conscience des qualités qu'ils ont car parfois personne ne leur a dit que ce qu'il faisaient était bien, explique le jeune homme. Et quand quelqu'un commence à vous encourager, c'est comme une drogue, ça motive à faire plus."

Car l'école d'inclusion par le sport vise à aller chercher des jeunes en difficultés. "La jeunesse dans les quartiers réussit souvent dans le sport, constate Emmanuel Dos Santos est responsable du projet coach insertion par le sport dans le Val-d'Oise. Mais le monde du travail leur paraît parfois très éloigné. On veut leur montrer que s'ils sont capables de réussir dans le sport, ils réussiront dans le monde du travail. Une compétition de boxe, c'est comme un entretien, il y a de la pression. Mais s'ils peuvent faire l'un on leur explique qu'ils peuvent faire l'autre."

Emmanuel Dos Santos : passer du sport au bureau Copier

Le parallèle entre le terrain et le bureau ne s'arrête pas là : même une fois le contrat signé, il faut s'accrocher, insiste Marc Antoine. "Quand je suis arrivé dans l'entreprise, je n'avais pas un bac +4 ou +5 mais c'est là où il faut savoir se présenter et dire que même si on est rentrés par la petite porte, on a de nombreuses qualités."

2000 jeunes accompagnés chaque année

L'école d'inclusion par le sport ouvrira ses portes à Garges-lès-Gonesse en 2022. C'est l'Agence pour l'éducation par le sport qui porte le projet, soutenue par les ministères du Travail, de la Ville et des Sports et, en partenariat avec l'Association des Maires de France. Objectif : accompagner chaque année près de 2000 jeunes comme Marc-Antoine ou Gloria.