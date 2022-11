Ecole musulmane de Valence : le tribunal administratif rendra sa décision le 8 novembre

Mourad Jabri, président de l'association Valeurs et Réussites, et leur avocat Me Pierre-Etienne Moullé

Cette délibération du 3 octobre annule la vente d'un terrain à l'association Valeurs et Réussites pour la construction de vrais locaux pour l'école musulmane qu'elle gère. Vente qui était actée dans une précédente délibération du conseil municipal en date du 27 juin. Le terrain classifié dans la première délibération « domaine privé » de la municipalité est désormais considéré « domaine public » et ne peut pas être vendu comme tel.

C’est là-dessus que porte toute l’argumentation de l’avocat de la mairie de Valence, Me Guillaume Dumas : « je ne reviendrai pas sur l’aspect politique et polémique qui n’a rien à faire dans ce prétoire. Je reste sur le strict volet juridique des choses. La collectivité admet qu’il a pu y avoir une erreur sur la classification initiale de la parcelle. Mais il s’agit bien d’un terrain utilisé par le public et accessible au public depuis 20 ans. Des associations l’utilisent, des jeux gonflables y sont parfois installés, des voitures s’y garent, surtout le vendredi et le week-end. »

"Un détournement de pouvoirs" pour l'avocat de l'association

Pour l’avocat de l’association, Me Pierre-Etienne Moullé, c’est un faux prétexte avancé pour justifier cette annulation : « c’est l’exemple le plus parfait d’un détournement de pouvoir, un cas d’école que l’on pourra fournir à nos étudiants. Dans la chronologie des faits, tout va bien jusqu’au 21 juillet et un article de Charlie Hebdo (ndlr : article qui fait un lien entre l’association Valeurs et Réussites et l’organisation radicale des Frères Musulmans et met en doute la laïcité de l’école), et là, on a un emballement pas possible de la préfecture qui invoque la domanialité, un motif miraculeusement apparu dans le dossier pour faire annuler la vente ». Me Pierre-Etienne Moullé « regrette l’absence de la préfecture de la Drôme dans le dossier. Qu’elle ne soit pas présente à l’audience, qu’elle n’ait pas produit de pièces est scandaleux, moralement indéfendable et juridiquement sanctionnable. » Il insiste sur le fait que ce terrain est un terrain vague, sans utilité particulière : « nous n’avons pas le moindre signe d’un quelconque aménagement pour l’affecter à un usage public ».

A l’issue des débats, le juge du tribunal administratif de Grenoble a annoncé qu’il rendra sa décision mardi prochain. Même si l’association l’emporte, que la délibération annulant la vente du terrain est suspendue, la construction de l’école s’annonce semée d’embûches. La mairie de Valence pourrait faire jouer les conditions suspensives inscrites au compromis de vente pour ne pas mener la vente à terme.