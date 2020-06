Ecole obligatoire: Les élus du Sicoval ne garantissent pas le respect du protocole sanitaire

A partir de lundi, comme le souhaite Emmanuel Macron, tous les enfants pourront de nouveau retourner à l'école, que ce soit de la maternelle au collège pour une durée de deux semaines avant les grandes vacances. Le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer a d'ailleurs établi un protocole sanitaire "allégé". Les mesures de distanciation entre chaque élève passent de quatre mètres à un mètre, et les autorités demandent aussi d'éviter le "brassage" des différentes classes au sein des écoles.

"Mission impossible"

Au sud-est de Toulouse, les élus du Sicoval l'affirment déjà, ce protocole est presque impossible à respecter. Les maires des 36 communes enchaînent les réunions avec les enseignants depuis une semaine et la situation vire souvent au casse-tête.

Sur la petite commune de Fourquevaux par exemple, il y a 76 élèves à l'école primaire et seulement trois classes. En respectant les mesures sanitaires, "on se retrouve avec des classes de 20 et une dizaine d'enfants mis de côté" selon le maire Olivier Capelle. Autant dire que c'est inenvisageable et que l'école "ne peut pas pousser ses murs" pour l'élu.

Le problème du périscolaire

Le problème se pose aussi pour les cantines par exemple. A Belberaud à côté de Fourquevaux, étant donné que la salle est trop petite pour accueillir tout le monde en même temps, deux services sont envisagés le midi. "Les plus petits commenceront dès 11h30 et les plus grands arriveront après" pour Rafael Sorroche, le maire de la commune. Le problème, "c'est qu'il embaucher plus de personnel avec des horaires élargies". Pas forcément du goût des finances de la commune.

Ça va devenir ingérable

Les craintes sont donc nombreuses, les questions des parents aussi et bon nombre d'écoles primaires et de collèges réfléchissent encore aux solutions à mettre en avant. Les élus du Sicoval, eux demandent à l'instar de Jacques Oberti, le président de la communauté de communes qu'on leur laisse "la marge de manœuvre pour adapter ce protocole, chaque école est différente et il faut faire confiance aux hommes de terrain".

Selon un sondage Odoxa publié ce vendredi soir pour France Info et le Figaro, 56% des français sont contre ce retour obligatoire. A peine la moitié des parents, 45% précisément, envisagent de renvoyer leurs enfants dans leurs établissements lundi prochain.