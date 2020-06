École obligatoire, réouverture des cinémas, reprise des sports collectifs : ce qui change ce lundi

Ce lundi 22 juin marque une nouvelle phase du déconfinement en France. École et collège obligatoires, réouverture des cinémas et des colonies de vacances, reprise des sports collectifs : France Bleu fait le point.

Ce lundi 22 juin sonne une nouvelle phase du déconfinement en France. Après les bars, les restaurants ou encore les salles de spectacle, ce sont les cinémas qui vont pouvoir rouvrir leurs portes, tout comme les tables de jeux des casinos . Les enfants, de la maternelle aux collèges, vont eux devoir retourner en classe. Les discothèques en revanche sont obligées de patienter. France Bleu fait le point sur les changements qui interviennent ce lundi.

Écoles et collèges obligatoires

Emmanuel Macron l'a annoncé lors de son discours le 14 juin dernier, les crèches, écoles et collèges seront obligatoires à partir de ce lundi. Un nouveau protocole sanitaire, moins strict, est mis en place. II n'y aura plus de règles de distanciation physique en maternelle. En élémentaire, la distance d'un mètre entre les élèves n'est finalement que recommandée, et au collège, quand cette distance ne sera pas possible, les élèves devront porter un masque.

Le port du masque est obligatoire pour les personnels en primaire, au collège et au lycée. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation, 1,8 million d'écoliers - sur un total de 6,7 millions - sont pour le moment retournés à l'école, mais rarement à temps complet. Au collège, ils sont 600.000 sur 3,3 millions.

Reprise des sports collectifs, le public autorisé dans les stades le 11 juillet

Footballeurs, basketteurs ou encore handballeurs vont pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement ce lundi, "avec des mesures de prévention adaptées", dès lors que les propriétaires des équipements sportifs "y sont prêts", a annoncé vendredi soir le ministère des Sports.

Dès ce lundi, les stades seront ouverts uniquement pour la pratique sportive. Mais à partir du 11 juillet, le public pourra également y accéder, même chose pour les hippodromes. La jauge maximale de 5.000 personnes restera "en principe" en vigueur jusqu'en septembre. Un nouveau point sera tout de même fait mi-juillet pour décider ou non d'un assouplissement de ces mesures "pour la deuxième partie du mois d'août". La LFP, la Ligue professionnelle de football, planche de son côté sur un retour des spectateurs "à 100%".

Les sports de combat restent en revanche interdits, sauf pour le haut niveau. "Leur situation sera revue avant la rentrée de septembre", a indiqué le gouvernement vendredi soir.

Les cinémas se déconfinent

Ce 22 juin, les cinémas peuvent eux aussi rouvrir leurs portes. Ils étaient fermés depuis le mois de mars dernier en raison de l'épidémie de coronavirus. Les exploitants attendaient cette date avec impatience, les pertes sont estimées à près de 400 millions d'euros.

MaisLa Fédération nationale des cinémas français a publié un guide détaillant les mesures à respecter : sens de circulation pour les entrées et les sorties, masque dans les halls mais pas dans les salles, nettoyage régulier et gel hydroalcoolique mis à disposition. Ce dimanche, le ministre de la Culture a précisé qu'il n'y aura finalement "plus de limitation de 50% des jauges" des salles de cinéma et de spectacle. Les spectateurs devront laisser un siège libre entre eux, sauf s'ils n'appartiennent "au même groupe", a expliqué Franck Riester sur Europe 1.

A l'affiche, on retrouvera des films déjà présents juste avant le confinement : "De Gaulle", "Ducobu 3" ou encore "La bonne épouse".

Les tables de jeux à nouveau accessibles

Si les casinos ont rouvert début juin, seules les machines à sous étaient accessibles. Dès lundi, ce sera aussi le cas pour les salles et tables de jeux.

Réouverture des colonies de vacances

Les colonies de vacances pourront à nouveau accueillir des enfants à partir du 22 juin prochain, dans toute la France. Mais là encore, les règles à respecter sont nombreuses : distanciation d'un mètre, lits superposés tête-bêche ou encore activités en petits groupes.

L'Espagne rouvre ses portes

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent se faire une escapade en Espagne. Après l'Italie, l'Allemagne ou encore la Suisse, Madrid a décidé de rouvrir sa frontière dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit. L'Espagne rétablit ainsi la libre circulation avec tous les pays de l'Union Européenne, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal.

Si vous souhaitez voyager en dehors de l'Union européenne, il faudra attendre le 1er juillet, et l'on ne pourra se déplacer que dans les pays où l'épidémie est maîtrisée.

Les discothèques vont devoir patienter

Certains secteurs en revanche vont encore devoir attendre quelques semaines, voire quelques mois. Les croisières fluviales ne reprendront du service que le 11 juillet prochain.

Les foires, expositions et salons seront elles de retour en septembre, "sous réserve d'une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique". Même chose pour les croisières maritimes internationales et les discothèques. Vous ne pourrez donc pas vous déhancher sur les pistes de danse des boîtes de nuit cet été.

En cas de deuxième vague, le gouvernement semble écarter la piste d'un nouveau confinement. "La stratégie de réponse, notamment pour protéger les personnes les plus vulnérables sans recourir à un reconfinement général, ainsi que le dispositif sanitaire, seront présentés par le gouvernement dans les prochains jours. Des dispositions particulières seront prises pour l'été", a indiqué Matignon.