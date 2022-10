Ecoles : à Pessac, les critiques affluent autour de la qualité de la cantine et de l'accueil périscolaire

Depuis la rentrée scolaires, les parents et les enfants des écoles élémentaires de la ville de Pessac se plaignent de différents problèmes. Le prix des heures de périscolaire a augmenté cette année, avec des prestations de moins bonne qualité selon les parents d'élèves. Mais surtout, le tarif de la cantine a augmenté, à cause d'un changement de prestataire. Sur le papier il s'agissait d'obtenir des repas de meilleure qualité pour les enfants : du bio et du local. En réalité, les enfants se plaignent parfois de ne pas manger assez.

La cantine

Une page Facebook a été créée pour dire "stop aux plats Sodexo dans les assiettes de nos enfants", affiliée à une pétition. Devant l'école Aristide Briand de Pessac, Danièle, une maman confirme être très mécontente de ce changement de prestataire : "Vous vous rendez compte, on paye la cantine et notre enfant ne mange pas. On le récupère à la fin de la journée et il dit « Maman, je n'ai pas mangé »". Elle déplore également qu'il n'y ait pas assez de goûté pour tous les élèves. Danièle a donc décidé d'aller chercher ses deux enfants une fois par semaine à l'école, pour les faire manger à domicile.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le maire de Pessac, Franck Raynal assure faire pression sur le prestataire pour que tout rentre dans l'ordre : "les difficultés que nous avons constatées ne sont pas admissibles".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le périscolaire

Autre problème, la hausse des prix du périscolaire. Marion, représente les parents d'élèves à Aristide Briand. Elle constate que les prestations sont de moins bonne qualité : "Il y a eu des suppressions de postes. Et là on a un problème d'encadrement. On est vraiment à la limite, ce qui fait qu'on a basculé pour un prix encore plus haut à non plus des activités pendant le périscolaire mais à de la garderie". L'augmentation de prix était prévue selon le maire, après cinq ans de gel : "si on compare à Mérignac on est plus cher, mais si on compare à Bordeaux on est moins cher. Dans tous les cas, le coût qui est demandé aux personnes qui gagnent le plus d'argent ne représente pas la moitié du coût pour la ville". Toujours selon Franck Raynal, le nombre d'animateur a été adapté au nombre d'enfants. Ce qui ne semble pas convaincre ceux qui exercent l'activité, puisqu'un préavis de grève a été déposé à compté de ce mercredi jusqu'au 21 octobre. Les agents périscolaires de la ville demandent de meilleures conditions de travail et de rémunération.