Ecoles, dépistages, loisirs : comment va démarrer le déconfinement dans la Drôme ?

Le Préfet de la Drôme, le directeur académique et la directrice territoriale de l'Agence Régionale de Santé ont présenté les mesures applicables dans le département à partir du 11 mai.

Le Préfet et les services de l'Etat dans la Drôme présentent les mesures de déconfinement

Comme en Ardèche ce vendredi matin, le Préfet de la Drôme a présenté la manière dont allait se dérouler le déconfinement dans le département, classé vert par les autorités sanitaires.

93% des communes rouvrent leurs écoles

19 communes parmi celles qui ont une école sur leur territoire refusent à ce stade une réouverture. "On ne va pas forcer un maire à ouvrir une école" a souligné le préfet Hugues Moutouh, "on va continuer à discuter avec les maires". A Bourg-lès-Valence, où le maire Marlène Mourier fait le choix de ne rouvrir les écoles qu'en septembre, le collège lui rouvrira bien pour le 18 mai.

93% des communes drômoises ont fait le choix de rouvrir l'école, avec des organisations très différentes d'un endroit à l'autre. C'est plus que la moyenne nationale de 80%. Mais comme partout, tous les enfants ne reprendront pas. Le retour à l'école reste un choix des familles. La direction académique de la Drôme table sur 30% des élèves en classe en maternelle, élémentaire et collège.

700 tests coronavirus par jour

Toutes les personnes symptomatiques et les personnes avec qui elles ont eu un contact rapproché pourront être testées à partir du 11 mai, sur prescription médicale. 700 tests par jour peuvent être réalisés, une capacité qui passera à 1.500 par jour dans un mois. Une quarantaine de sites de prélèvements sont identifiés : des laboratoires publics ou privés, les hôpitaux, les hôpitaux de proximité, les centres Covid de Saint-Vallier et Saint-Jean-en-Royans.

La promesse est de donner un résultat en 24h pour être en mesure d'isoler au plus vite les malades et leurs contacts. Ceux qui ne peuvent pas être isolés à domicile le seront en chambres d'hôtel financées par l'Etat. La Drôme s'appuiera, dans un premier temps, sur le centre dédié d'une cinquantaine de lits ouvert à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, à l'origine pour les sans-abris positifs au Covid 19, mais aujourd'hui quasiment vide.

Détection des cas contacts

Le médecin généraliste qui identifie un patient atteint de coronavirus doit remplir une fiche pour identifier les personnes avec qui son patient a eu des contacts rapprochés et qui peuvent être contaminées.

Cette fiche informatique est transmise à l'Assurance Maladie. Dans la Drôme, 30 enquêteurs y assurent le suivi de ces dossiers chaque jour. A partir des premières informations collectées par le médecin généraliste, ils affinent les recherches et contactent les 20 à 30 personnes susceptibles d'être contaminées.

Si la chaîne de contamination s'avère plus importante encore, si on a à faire à un cluster, des agents de l'ARS viennent en renfort et des brigades mobiles se déplacent sur le terrain. Ces brigades sont un binôme infirmier/sapeur-pompier. Il y a à ce stade une quarantaine de binômes constitués sur le département.

Loisirs : plus de souplesse dans la Drôme qu'en Ardèche

Pour l'ouverture des musées et des locations touristiques, la préfecture de l'Ardèche a demandé des précisions aux services de l'Etat et renvoie à une décision en début de semaine prochaine.

Le préfet de la Drôme Hugues Moutouh invite lui tous les musées du département, les châteaux, les sites comme le Palais Idéal du Facteur Cheval par exemple à rouvrir, en respectant bien sûr les mesures sanitaires. Pas de difficulté non plus à ce que quelqu'un loue un gîte à un touriste qui ne déborde pas du rayon de 100 kilomètres à vol d'oiseau autour de chez lui.

Le préfet de la Drôme insiste sur la baignade : elle reste interdite sur les plans d'eau jusqu'au 2 juin. Idem pour les sports collectifs. Les rassemblements ne doivent pas dépasser 10 personnes.

Si vous habitez la Drôme, vous pouvez vous déplacer partout sur le département, sans prendre en compte la barrière des 100km. En revanche, il faut bien respecter le rayon de 100km si vous passez dans un département voisin, y compris l'Ardèche.