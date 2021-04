Écoles fermées dès lundi : "Je vois pas l'utilité" dénonce une directrice à Valence

Les enseignants et directeurs d'établissements ont eu la confirmation en même temps que les parents d'élèves lors de l'allocution d'Emmanuel Macron : les écoles, collèges et lycées ferment leurs portes dès lundi. Frustration, énervement et inquiétude partagés par les parents et les professionnels.

C'est un matin comme les autres. Enfin, pas tout à fait. Les élèves de l'école Louis Pergaud, dans le centre-ville de Valence, passent la grille d'entrée, cartable sur le dos. Mais ce jeudi, les discussions portent sur les annonces la veille au soir d'Emmanuel Macron. Dès lundi, les établissements scolaires vont fermer. "Je suis dégoûtée", réagit une maman. Réaction commune globalement de la part de la directrice... et des élèves.

Trois jours et demi d'école à la maison

"Vous voulez que je pleure de bon matin ?". Sonia rit jaune quand on lui parle des annonces d'Emmanuel Macron. Cette maman se revoit un an en arrière lorsqu'elle a dû faire l'école à la maison tout en télétravaillant. "Gérer les deux, ça va être très difficile. Déjà, le télétravail c'est dur mais là, ça va être très compliqué", explique-t-elle.

Son fils, Aylan, en CE1, semble aussi dépité : "Je préfère ma maîtresse parce que dès fois maman elle rajoute des exercices". Globalement, enfants et parents ne sont pas satisfaits de cette semaine à la maison supplémentaire. Dans les faits, les vacances restants les mêmes que prévues à l'origine dans notre zone, l'organisation pour les deux semaines à suivre est donc légèrement chamboulée pour les familles.

À l'intérieur de l'école, Odile Olivier accuse le coup. La directrice oscille entre "frustration et énervement". "Nous n'avons pas été prévenus à l'avance comme d'habitude et en plus, je ne vois pas le sens. Nous n'avons jamais eu de contaminations ici dans notre école", explique-t-elle. Il faut désormais annuler la sortie prévue la semaine prochaine et "nous avions prévu de finir les programmes, les cycles d'apprentissage et rien ne pourra aboutir".

Tous espèrent désormais que le retour en physique à l'école aura lieu le 26 avril comme annoncé par le chef de l'État. Les collégiens et les lycéens eux doivent retourner à l'école à partir du 3 mai.