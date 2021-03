Trois semaines avec les enfants à la maison, quatre même pour les collégiens et lycéens : avec la fermeture des établissements scolaires annoncée par Emmanuel Macron mercredi soir, ça risque d'être le casse-tête pour les parents en télétravail. On vous donne quelques conseils pour mieux gérer.

Ecoles fermées et télétravail : comment tenir le coup avec les enfants à la maison

Devoir faire deux journées en une : c'est le défi presque insoluble de tout parent en télétravail qui doit gérer les enfants à la maison. Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires pour 3 à 4 semaines : certains parents vont de nouveau se retrouver dans cette situation.

Dans le détail, les cours se feront à distance la semaine prochaine (5 avril). Suivront ensuite deux semaines de vacances toutes zones confondues, pour l'ensemble de la France. Le 26 avril, les crèches et écoles accueilleront à nouveau les enfants, mais la rentrée se fera en distanciel pour les collégiens et lycéens pendant une semaine. Ils ne reviendront en classe, "avec des jauges adaptées", que la semaine du 3 mai.

Ne pas chercher à faire deux journées en une

Pour la psychologue parisienne Sophie Gariel Bataille, il ne faut pas vouloir à tout prix gérer sa journée de travail et l'accompagnement des enfants à 100%. "On ne peut pas exiger des parents de faire deux choses en même temps, et prendre soin d'un enfant est déjà un travail à temps plein, explique la psychologue. La pression est alors impossible d'un point de vue mental. S'ils ont moins de pression, ça leur permet de prendre des temps dédiés à leurs enfants sans avoir en tête ce qu'ils devraient faire par ailleurs."

La psychologue appelle à une certaine compréhension des employeurs pour leurs salariés concernés. Dans l'idéal, "il faut des mi-temps horaires ou des chômages partiels", estime Sophie Gariel Bataille. "Avec les tout petits, hormis les siestes, c'est compliqué, ajoute-t-elle. Mais on peut _caler des moments avec les plus grands pour distinguer avec les temps de travail_."

Se répartir les tâches

La psychologue invite aussi à ne pas tomber dans le piège de reléguer le travail dans la soirée, une fois les enfants couchés. En journée, "il y a des moments où les enfants sont occupés entre eux ou avec d'autres", rappelle-t-elle, et il faut en profiter.

_"Il y a souvent un conjoint aussi, sauf dans les familles monoparentales, avec la possibilité de se décaler : l'un travaille le matin, l'autre l'après-midi"_, lance Sophie Gariel Bataille. Se partager ainsi les tâches permet de mieux jongler entre le télétravail et la vie de famille.

Prendre exemple sur ses enfants

La psychologue appelle aussi à savoir se positionner dans l'instant présent, sans chercher à anticiper toutes les tâches, pour mieux prioriser. En clair : prendre exemple sur ses enfants. _"_Les enfants sont beaucoup plus adaptables et vivent souvent la situation moins mal que les adultes, explique Sophie Gariel Bataille. Il faudrait apprendre de leur capacité à vivre pleinement le moment présent."

Pour la psychologue, il faut _"retrouver un peu l'enfant en soi_, bien caché mais qui est là, pour retrouver la capacité de jouer, inventer, créer avec eux".