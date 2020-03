Ecoles fermées : les agents du Conseil Départemental de la Mayenne appelés à assurer des gardes d'enfants

"C'est une mesure de solidarité" explique Olivier Richefou. Après la décision d'Emmanuel Macron de fermer dès lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, le Conseil Départemental de la Mayenne a pris un ensemble de mesures pour soutenir la population dans cette crise sanitaire. La mesure la plus emblématique est celle qui concerne donc les gardes d'enfants.

Faire garder des enfants qui n'ont plus classe à partir de lundi, c'est un véritable casse-tête pour de nombreux parents. Pour les aider, le Conseil Départemental demande à ses agents, qui travaillent dans les collèges et qui ne seront pas redéployés, d'assurer sur la base du volontariat des gardes d'enfants chez eux, "un soutien à l'élan de solidarité collectif" pour Olivier Richefou.