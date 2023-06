Ecoles inondées à Mehun, toitures abimées à Issoudun : de violents orages balaient l'Indre et le Cher

Les orages ont éclaté dans le nord du département de l'Indre vers 14h30 ce lundi 19 juin. À Issoudun et Neuvy-Pailloux, de fortes précipitations ont provoqué des inondations dans les caves. Quelques tuiles se sont envolées et un arbre est tombé sur la chaussée, mais les dégâts restent limités.

En revanche, dans le Cher, les habitants de Preuilly et Mehun-sur-Yèvre décrivent "une mini tornade" : "On a vu des vents tournants accompagnés d'une forte grêle, raconte le maire de Mehun-sur-Yèvre, Jean-Louis Salak. Les grêlons faisaient 1,5 cm de diamètre et ont entièrement recouvré le sol. Il était tout blanc...".

2.200 foyers sans courant en Berry

Les rafales de vent ont fait tomber plusieurs arbres et la grêle a provoqué des dégâts dans les toitures. "La baie vitrée de l'Ehpad a cédé et avec la pluie, nous avons plusieurs étages inondés. Les écoles aussi sont inondées", raconte le maire qui a passé le reste de l'après-midi, tronçonneuse à la main, à sillonner la commune. À Preuilly, le toit de la mairie, celui de l'église ainsi que celui de la salle des fêtes se sont envolés et plus de 8****0% du bâti est touché ce soir d'après la préfecture du Cher. À Mehun-sur-Yèvre, le plafond du supermarché s'est effondré. Pour l'instant, il n'y a pas de demande de relogement. L'école de Preuilly restera fermée mardi 20 juin. En revanche, celles de Mehun-sur-Yèvres accueilleront les élèves normalement. A Marmagne, le hameau de Beauvoir a été particulièrement touché. A Sainte-Thorette, ce sont les cultures qui ont subi de gros dégâts.

Plusieurs arbres sont tombés sur les routes : la circulation a été très perturbée sur l'A71. Près de Mehun, un arbre s'est couché sur les voies SNCF provoquant l'arrêt d'un train. Quinze voyageurs ont dû être évacués.

Les pompiers de l'Indre totalisent 30 interventions suite aux orages de ce lundi. Dans le Cher, les pompiers ont réalisé plus de 80 interventions, essentiellement dans le secteur de Mehun-sur-Yèvre. Conséquence de la tempête, à 19h ce 19 juin, 2.000 foyers étaient encore privés de courant dans le Cher, 200 dans l'Indre. Enedis rappelle aux usagers qu'il ne faut en aucun cas toucher un câble à terre, mais appeler le 09.726.750.18 pour le Cher, 09.726.750.36 pour l'Indre.

De gros dégâts dans les vignes

Les viticulteurs du secteur de Quincy ont été également touchés. Plusieurs décrivent des vignes hachées par la grêle.

