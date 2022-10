Grève : SNCF, écoles... quelles perturbations prévues en Picardie ce mardi

Une journée nationale de mobilisation et grève interprofessionnelle est prévue ce mardi 18 octobre, à l'appel des syndicats CGT, FO, Solidaires, FSU et de mouvements de jeunesse.

France Bleu Picardie vous indique quelles seront les répercussions, notamment dans les écoles et les transports.

Des perturbations dans les cantines à Amiens, un accueil minimum mis en place

A Amiens, la mairie fait part de perturbations dans les cantines et les accueils périscolaires. Des évolutions peuvent en effet intervenir jusqu’à mardi matin, rappelle la mairie.

* Restauration scolaire :

21 satellites de restauration resteront fermés : Jean Macé; Jules Barni ; la Neuville ; la Vallée ; Mercey ; Pigeonnier maternel ; St Pierre (maternel et élémentaire) ; Voltaire élémentaire ; Bords de Somme ; Longpré ; Renancourt ; Saint-Leu ; Saint-Roch ; Les Verrières + André Chénier ; Chemin des Hayettes ; Châteaudun maternel ; Delpech maternel ; Georges Brassens ; Faubourg de Hem ; Louise Michel.

* Accueil périscolaire :

10 accueils périscolaire fermés : Jean Macé (matin et soir) ; Noyon élémentaire (soir) ; Pigeonnier (soir) ; Les Verrières/Saint Roch maternel (soir) ; Saint-Leu/Maurice Honeste (matin et soir) ; St Roch élémentaire (soir) + Longpré (matin) ; Renancourt (matin et soir); Beauvillé et Voltaire seront également fermés le matin.

Pour rappel, la Ville d'Amiens met en place un accueil minimum le mardi 18 octobre, de 8h à 18h au centre de Loisirs Edgar Quinet (9 rue Dupuis).

Trafic "très fortement perturbé" dans les TER Hauts-de-France

Du côté des transports, il y aura beaucoup de perturbations sur les rails. Les TER Hauts-de-France indiquent sur leur compte Twitter que le "mouvement social national interprofessionnel perturbera très fortement le trafic TER Hauts-de-France le mardi 18 octobre".

Voici les prévisions de trafic de la SNCF :

TER : 1 train sur 3 en moyenne

TERGV : 2 trains sur 3 en moyenne

Plus d'informations à retrouver sur les itinéraires sur les applications de la SNCF.

Selon Franck Dhersin, vice-président à la Région Hauts-de-France en charge des transports, "sur 1223 trains, 824 sont supprimés et 17 sont en suppressions partielles, ils ne circulent que sur 1 partie du parcours". Il prévient déjà qu'en raison du mouvement, qui s'annonce très suivi au Technicentre du Landy, en région parisienne, les perturbations devraient également se poursuivre mercredi, faute de trains préparés.

Pas de perturbation sur le réseau de bus Ametis

Les bus circulent normalement, "à 100 %" sur le réseau Ametis ce mardi 18 octobre, annonce à France Bleu Picardie la direction d'Ametis. Il faudra toutefois s'attendre à des lignes aux trajets modifiés en fonction de la manifestation, qui doit se tenir mardi à 14H devant la maison de la Culture à Amiens. D'après les retours de Franck Dhersin**, le transport scolaire devrait également être assuré normalement ce mardi en Picardie.**