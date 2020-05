Ecoles, transports, aides aux commerces : le plan de déconfinement à Caen

Ecoles rouvertes pour tous les élèves dès le 12 mai, 80% des transports en commun en circulation, aides exceptionnelles aux très petites entreprises et un masque distribué à chaque habitant : la ville de Caen présente son plan de déconfinement.

Caen a fait le choix de rouvrir toutes les classes dans toutes les écoles dès le 12 mai . "Deux raisons à ce choix, explique Joël Bruneau, le maire LR, la chance entre guillemets d’avoir à Caen beaucoup d’écoles reconstruites dans les années 50 70 et qui sont donc suffisamment vastes pour que les normes sanitaires soient respectées.. Mais aussi la volonté de permettre à chaque élève de bénéficier au plus vite de bonnes conditions d’enseignement". Sur les 6000 écoliers caennais, 2300 vont donc reprendre la classe mardi prochain.

Les commerces et les marchés rouverts

Hormis les bars et les restaurants, tous les commerces rouvrent eux dès le 11 mai. Le stationnement sera de nouveau payant en centre ville, mais pour aider le retour des clients, il sera gratuit tous les jours de 11h à 15h. La communauté urbaine prévoit également de verser une aide exceptionnelle de 1000 à 1500 euros aux très petites entreprises, en plus du fonds de solidarité national. Les marchés caennais reprennent dans les quartiers de Caen à partir du 11 mai. Les trois plus importants du week-end seront eux de nouveau autorisés à partir du 22 mai, mais avec moins de commerçants.

80% des bus et des trams en circulation

Du côté des transports en commun, 80% des bus et des tram vont de nouveau circuler contre 40% actuellement à des fréquences correspondant à celles des vacances mais sur des horaires élargis. Seul un siège sur deux sera occupé, les masques seront obligatoires et quadrillage au sol. De nouvelles pistes cyclables provisoires vont également être mises en place pour développer la pratique du vélo.

Tous les équipements sportifs couverts fermés

Gymnases, patinoire, piscines, aucun équipement sportif couvert ne sera rouvert avant au moins le 15 juin. Idem pour les équipements culturels, sauf les bibliothèques qui rouvriront le 25 mai. La ville va enfin distribuer un masque à chaque habitant.

Un numéro spécial est mis en place pour toutes questions sur le déconfinement : le 02 31 08 50 00.