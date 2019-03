Ecoles, transports : des perturbations à attendre dans les Landes ce mardi

Département Landes, France

Dans les Landes, la mobilisation pour cette journée du 19 mars s'annonce importante. Une intersyndicale, CGT, FO, FSU, UNSA et Solidaires) appelle les salariés à une journée d'action pour demander "l'augmentation générale des salaires, une protection sociale solidaire, la préservation des services publics et une justice fiscale".

Dans les Landes, la mobilisation commencera dès 7h30, ce mardi, avec une distribution de tracts au rond-point de la RDTL, à Saint-Vincent-de-Paul. Le cortège prendra ensuite la direction de l'hôpital de Dax, du Grand Maill. A 10h, départ en opération escargot pour Mont-de-Marsan où la manifestation partira à 11h de la place Saint-Roch. La mobilisation s'annonce massive et les perturbations importantes.

135 écoles fermées dans les Landes

Les écoles sont fortement concernées par ce mouvement de grève. Un mouvement auquel se greffe des revendications propres à l'Education Nationale, contre le projet de loi Blanquer qui prévoit une réforme de l'école. Dans les Landes, 135 écoles seront fermées sur 340 selon les derniers chiffres communiqués par l'Inspection d'Académie où 46% de grévistes se sont déclarés. Un chiffre important, de l'aveu même des services académiques, puisque habituellement ils sont moins de 5%. Ce mardi, 831 enseignants seront grévistes sur 1.800.

Pas d'enseignants, pas de cours, mais le service minimum d'accueil est assuré, comme à Dax et sur l'agglo de Mont-de-Marsan. Dans les écoles où il y a 100% de grévistes, les enfants seront quand même pris en charge par les agents des collectivités. Sur Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont, les centres de loisirs de Lacaze, Menasse, Saint-Perdon vont servir de centre d'accueil, mais les enfants doivent apporter un pique-nique, puisqu'il n'y a pas de cantine et parfois pas d'activités périscolaires. A Dax, l'école élémentaire Saint-Exupéry sera fermée, mais l'accueil des enfants se fera sur place. Le service minium est aussi assuré pour le groupe scolaire Simone Veil et la maternelle Gallieni, où il y a plus de 25% d'intention de grève. A Dax, la restauration scolaire et le périscolaire fonctionnent.

Partout, les parents ont été avertis. Les collectivités conseillent à ceux qui le peuvent de garder les enfants chez eux.

Perturbations dans les transports

Plusieurs lignes de bus seront également perturbées ce mardi dans les Landes.

Des transports scolaires sont suspendus dans les RPI de Bostens / Gaillères / Pouydesseaux / Sainte-Foy, mais le retour du collège passant par ces écoles est maintenu). Pas de bus non la ligne Geloux/Ygos.

Pour les bus RDTL et Translandes, 38% des conducteurs se sont déclarés grévistes. Un chiffre un peu plus important que les mouvements de grève précédents, selon la direction. Le secteur de Saint-Vincent-de-Paul et le Sud des Landes sera plus impacté que le secteur de Mont-de-Marsan et du nord des Landes. Des perturbations sont notamment à prévoir sur le réseau XL'R : la ligne 1 entre Dax et Mont-de-Marsan, sur la ligne 7 entre dax et Bayonne, via Soustons et Capbreton. Aucune desserte sur la ligne Amou/Orthez.

Très peu de perturbations en revanche sur le réseau TER. Le trafic est annoncé normal sur la ligne 40, entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Quelques perturbations sur les lignes 61 et 64, entre Hendaye et Bordeaux et entre Tarbes et Bordeaux, via Dax.