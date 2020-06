Ecologie : Emmanuel Macron va donner des "réponses fortes" aux membres de la Convention citoyenne

Au lendemain du second tour des municipales marqué par une "vague verte", Emmanuel Macron reçoit ce lundi les membres de la Convention citoyenne sur le climat pour donner sa "première réponse" à leurs propositions.

Le Président de la république, Emmanuel Macron accompagné par Patrick Bernasconi, président du Conseil Économique, Social et Environnemental, (CESE) participe à la convention citoyenne pour le climat, le 10 janvier 2020.

Les membres de la Convention citoyenne sur le climat sont reçus ce lundi par Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat doit leur donner sa "première réponse forte" à leurs propositions, quelques jours avant de lancer une "nouvelle étape" de son quinquennat, qu'il a promise écologique.

L'Elysée partie pour entamer un virage écologique ?

Au lendemain du second tour des municipales marqué par une "vague verte", tous les regards se tournent vers les jardins de l'Elysée où se presseront en fin de matinée, les 150 "citoyens" de la Convention. Six d'entre eux présenteront les conclusions de leur travaux au chef de l'Etat, qui les avait rencontrés en janvier quelques mois après le lancement de la Convention dans la foulée de la crise des "gilets jaunes", née de la contestation d'un projet de taxe carbone sur le carburant.

En attendant de dévoiler dans les prochains jours sa stratégie pour les deux dernières années de son quinquennat, Emmanuel Macron a salué le travail "remarquable" de la Convention, une "expérimentation démocratique". Les propositions de la CCC ont parfois été taxées, notamment à droite, d'écologie punitive. Les ONG environnementales, elles, tout en les jugeant parfois timorées ou pas très originales, s'appuient sur elles pour maintenir la pression sur le président, qui s'était engagé à les transmettre "sans filtre" pour application.

Des grands principes et des mesures concrètes

La CCC l'a appelé à soumettre à référendum l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la création d'un crime "d'écocide". Mais des ténors de la majorité plaident plutôt pour une consultation sur des propositions plus concrètes de la Convention, comme la limitation à 110 km/h de la vitesse maximale sur autoroute.

Limitation drastique de la publicité, rénovation thermique globale et obligatoire des bâtiments, réduction de la place de la voiture individuelle, taxation de l'alimentation ultra-transformée, interdiction des semences OGM ou des terrasses chauffées: les citoyens ont traité nombre de sujets clivants, à l'exception notable de la taxe carbone.