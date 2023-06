Economie d'énergies : la consommation électrique en Dordogne a significativement diminué l'année dernière

Le message de la Première ministre était clair le 6 octobre dernier. "La sobriété énergétique est une nécessité", avait déclaré Elisabeth Borne en pleine crise de l'énergie. Pour ne pas avoir de coupures de courant pendant l'hiver, tout le monde devait faire des efforts comme limiter le chauffage à 19 degrés. Particuliers, services publics, et industries ont effectivement baissé leur consommation selon le bilan de l'année 2022 publié par le gestionnaire du réseau électrique français RTE.

La consommation d'électricité en Dordogne a diminué de 2,1% l'année dernière par rapport à 2021. Une baisse plus importante que la moyenne de la région Nouvelle Aquitaine (-0,5%) et un peu supérieure à la tendance nationale (-1,7%). Sur le début de l'année, la consommation était en hausse, toujours avec une reprise d'activités post-covid. Mais les prix se sont envolés notamment avec la guerre en Ukraine ce qui a contraint à la sobriété en fin d'année.

Les industries font la différence

Selon le délégué régional RTE Sud Ouest, Erik Pharabod, la baisse de la consommation chez les particuliers est homogène dans toute la France. La raison de la baisse plus importante n'est donc pas un respect plus scrupuleux des consignes du gouvernement. Le spécialiste estime que le comportement des industries est la principale cause, notamment le secteur de la papèterie en Dordogne, qui aurait moins consommé d'électricité. D'autant plus, peut-on penser, avec l'arrêt à plusieurs reprises de la production dans les usines de Condat.

Cette baisse de la consommation est équivalente à celle de 2009, suite à la crise financière mais est moins forte que celle en 2020 suite à la suspension de nombreuses activités avec la crise sanitaire.