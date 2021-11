Economie : Jérôme Fourquet décrit la Sarthe de Stéphane Plaza, Amazon et Lidl

"Le gilet jaune a remplacé le bleu de travail, le cariste a pris la place de l'ouvrier". Dans son dernier ouvrage la France sous nos yeux, Jérôme Fourquet explique comment notre pays a basculé au milieu des années 80, d'une société de production à une société de consommation. "Durant cette période qu'on a appelé la grande métamorphose, les activités motrices comme l'agriculture mais aussi et surtout l'industrie ont laissé place à une économie qui tourne essentiellement autour de la consommation, du tourisme, des loisirs et du bien être".

Les emblèmes de cette transformation sont évidemment ces immenses zones commerciales qui ont poussé en périphérie des villes et sont devenues les points névralgiques de l'activité économique au détriment du centre-ville. La Sarthe n'échappe à la règle. " On peut prendre le cas de la zone d'activité d'Auchan à la sortie nord du Mans. L'hypermarché a été ouvert en 1982. En 1994, c'est l'ouverture d'un McDonald dans cette zone. Et puis, en 1998, l'ouverture du fameux multiplexe qui va donner un nouvel élan et une nouvelle dynamique à cette zone d'activité qui, aujourd'hui, étend la limite de l'urbanisation du Mans jusqu'à Saint-Saturnin, c'est à dire qu'il y a plusieurs kilomètres reconfigurés est transformés".

La France des caristes; d'Amazon et de Lidl

Pour dresser leur atlas de cette France qui consomme, Jérôme Fourquet et Jean Laurent Cassely (l'autre auteur du livre) se sont affranchis des marqueurs traditionnels. Ils ont pris comme valeur étalon le nombre de clic sur les pages Wikipédia, la géographie des entrepôts d'Amazon, où le succès des produits hard discount qui ont envahis nos vies. Avec même des professions low cost. " De nouveaux métiers ont été créés dans les services à la personne, les salariés dans les EPAD, les aides à domicile, les agents d'entretien, le gardiennage, les vigiles" Et puis bien-sûr les emplois générés par les géants de la vente en ligne et des grandes surfaces". Les caristes, les magasiniers qui oeuvrent dans les entrepôts d'Amazon ou ceux des hypermarchés. Les chauffeurs routiers qui acheminent les marchandises dans un temps record. Ce sont ces secteurs qui recrutent le plus.

"Dans tous ces métiers, les niveaux de rémunération sont relativement faibles. Il y a peu de progression de salaire". D'où le développement spectaculaire des magasins de hard-discount. " Car cette population, comme le reste du pays, aspire à consommer puisque le fait de fréquenter telle ou telle enseigne ou de pouvoir acheter à ses enfants des produits de telle ou telle marque signifie que vous appartenez à cette classe moyenne". Or toute une partie de la population qui travaille dans ces nouveaux métiers ne peuvent plus s'offrir ces produits de marque ou en tout cas pas aux prix des hypers. "D'où le développement de ce que nous avons appelé un marché secondaire avec comme navire amiral le hard discount alimentaire et non alimentaire, mais aussi dans le domaine automobile". En témoigne le formidable succès d'une gamme comme la marque Dacia note Jérôme Fourquet

La Plaza majoritaire

Autre idéal de consommation : la maison individuelle avec jardin. Là encore, Jérôme Fourquet sort des sentiers battus en s'appuyant sur le succès des émissions de Stéphane Plaza. " C'est un clin d'oeil, un peu humoristique à l'agent immobilier le plus célèbre de France. Mais blague à part, derrière tout cela, il y a un imaginaire qu'on appelle _le modèle Plaza majoritaire_. Celui de la maison individuelle avec jardin". Là, où on fait des barbecues en famille note le politologue sarthois qui pred pour exemple l'explosion des ventes barbecues individuels même ceux à plus de 400 euros. L'explosion aussi du nombre de piscines aussi "y compris dans la Sarthe. Et c'est ce modèle, par exemple, que la ministre du Logement, Mme Wargon, a récemment critiqué en disant que c'est une impasse écologique et sociale. Sauf qu'aujourd'hui, plus des trois quarts des Français aspirent à cette maison individuelle avec jardin".

La France triple A contre la France backstage

Il y a aussi une nouvelle hiérarchie des territoires qui se dessine en fonction de ce que Jérôme Fourquet appelle la désirabilité des communes. Avec deux types de France. La France triple AAA, celle qui a la côte et la France backstage, celle des coulisses, qui reste dans l'ombre.

Pour dessiner cette nouvelle hiérarchie, le politologue sarthois s'est servi d'un marqueur peu conventionnel mais assez efficace. "Toutes les communes ont une page Wikipedia et on a regardé celles qui étaient le plus cliqué, celles qui étaient les plus désirées pour faire apparaitre la triple A, la France du désir, la France Instagramable, celle dans laquelle vous voulez habiter et celle dans laquelle on envisage d'aller passer un week-end ou des vacances. Ce sont les grandes métropoles, les littoraux, les zones rurales qui sont situées à distance raisonnable d'une grande métropole qui assurent un cadre de vie sympathique. Je pense, au nord de la Sarthe, par exemple, au Perche". Et puis de l'autre côté, il y a cette France délaissée, celle de l'ombre, qui reste en coulisse. " Celle des banlieues déshéritées comme Allonnes dans la Sarthe. la France des bassins industriels en crise. La France des territoires assez excentrés et délaissés où l'exode rural a fait beaucoup de dégâts. Comme il y avait une lutte des classes, il y a aujourd'hui des places". En témoigne, les prix de l'immobilier qui ne sont pas du tout les mêmes en fonction des zones dans lesquelles vous allez résider.

L'interview de Jérôme Fourquet est à écouter ici.

La France sous nos yeux est publié aux éditions du Seuil.