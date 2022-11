Economies d'énergie : l'allumage de l'éclairage public se fait à la demande à Epron, près de Caen

A Epron, commune de 1500 habitants au nord de Caen, "l'éclairage public s'allume quand on en a besoin" résume Gérard Divier l'adjoint en charge des travaux. Pour faire baisser les factures d'électricité, trois quartiers de la ville testent depuis le printemps 2022 le site internet j'allume ma rue .

ⓘ Publicité

Extinction des feux entre minuit et 5h30 du matin

L'éclairage public est éteint toutes les nuits entre minuit et 5h30 du matin mais les habitants peuvent le réactiver en fonction de leur besoin. Un clic suffit explique Charlotte qui a pris l'habitude de se rendre sur le site internet "j'allume ma rue". Une fois géolocalisée, il lui suffit d'appuyer sur l'ampoule et la lumière s'allume "dans ma rue et celles voisines". L'éclairage public est alors lancé pour quatre minutes.

Capture d'écran du site "j'allume ma rue" pour activer l'éclairage public à Epron - Elodie Touchais

Quatre a cinq allumages par nuit

Depuis que le site "j'allume ma rue" est expérimenté, l'éclairage public est en moyenne allumé quatre à cinq fois par nuit. " De toute façon, la nuit on n'a pas besoin de lumière, on dort" sourit Carmen, retraité habitant dans le quartier de la mairie qui comprend la nécessité et l'urgence de faire des économies. Ce qui est déjà le cas! Gérard Divier a fait ses comptes : depuis le début de l'expérience, "la consommation électrique de ces trois quartiers en baisse de 40%" et sur "un budget moyen de 40 à 50 000 euros" c'est très appréciable reconnait l'adjoint en charge des travaux.

Le dispositif devrait être définitivement adopté et généralisé à l'ensemble de la ville d'Epron d'ici la fin de l'année.