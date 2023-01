Économies d'énergie : le chauffage reste la priorité numéro 1, selon l'association Médiance 66

Comment mieux faire des économies d'énergie ? Les trois quarts des Français sont prêts à faire plus d'efforts au quotidien, selon les résultats de la grande consultation Ma France sur les économies d'énergie, dévoilés ce lundi. Et ça passe notamment par des petites astuces à la maison, des éco-gestes par forcément connus de tous. Christelle Dupouy, présidente de l'association Médiance 66, spécialisée dans le secteur, nous livre quelques astuces.

ⓘ Publicité

"Il faut paramétrer le ballon d'eau chaude"

Selon Christelle Dupouy, le premier réflexe reste le chauffage. "Un degré en moins, c'est 7% d'économisé sur sa facture".

Moins connu, vient ensuite le réglage du ballon d'eau chaude. "Il faut prioritairement qu'il soit paramétré sur heures creuses et heures plaines. Il faut que le temps de chauffe se fasse sur la période où le tarif est le plus bas, c'est le deuxième poste sur sa facture à savoir 20%."

D'autres petites astuces permettent d'économiser sur le chauffage : le paramétrer pour les absences, ou encore des systèmes de rideaux occultants pour garder la chaleur pour les maisons mal isolées.

Selon Christelle Dupouy, de plus en plus de personnes viennent toquer à la porte de Médiance 66 pour demander des conseils. "Une véritable prise de conscience", dit-elle. Prise de conscience écologique, mais aussi contrainte économique, "On a un Français sur cinq en précarité, soit parce qu'il a des difficultés à payer ses factures, soit parce qu'il est dans un logement mal isolé".

L'association Médiance 66 est présente dans 14 lieux de permanence dans le département, toutes les infos sont sur le site internet de Médiance 66.