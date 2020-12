Economisez 10% de votre facture énergétique grâce au Défi Energie en Brenne

C'est parti pour le Défi Energie lancé par le CPIE Brenne-Berry. Les volontaires auront un an pour réduire leur facture et économiser ainsi jusque 200 euros.

C'est un peu la bonne résolution avant l'heure. Le Défi Energie démarre cette semaine en Brenne. L'objectif est simple : en un an, réduire de 10% sa consommation d'énergie et économiser ainsi jusqu'à 200 euros. Des économies d'autant plus bienvenues qu'avec les deux confinements, beaucoup ont vu leurs factures d'électricité ou de chauffage augmenter : nous avons passé beaucoup de temps à la maison et avons donc davantage chauffé, utilisé nos écrans ou encore cuisiné.

"Il s'agit de rappeler déjà les petits gestes qui, mit bout à bout, font beaucoup économiser" annonce d'emblée Brune Fichet, chargée de mission pour le CPIE Brenne-Berry. Il peut s'agir par exemple de réduire d'un degré son thermostat ou de mettre un couvercle sur sa casserole lorsque l'on fait bouillir de l'eau. Mais ce n'est qu'un début : "On va ensemble tester des choses, faire des retours d'expériences, se motiver. Jusqu'en mars, nous nous concentrerons sur les économies d'énergie puis de mars en décembre nous travaillerons sur les questions de rénovation".

La Maison de la rénovation en Brenne

Brune apportera un coaching personnalisé, "pour répondre à la question qu'est ce que je peux faire chez moi", s'adossant à un tout nouvel outil : la maison de la rénovation créée en Brenne. Elle réunit dans un même lieu tous les interlocuteurs pouvant donner des conseils sur les matériaux les plus performants, les techniques de rénovation ou encore les aides d'état existantes.

Chaque année, en moyenne une dizaine de famille s'inscrivent. "On peut le faire seul, entre amis, entre voisins, entre collègues... On peut choisir de ne faire que la partie économie ou que la partie rénovation. C'est à la carte" précise Brune Fichet.

Cela s'adresse aux habitants du Parc Naturel Régional de la Brenne. Il est encore possible de s'inscrire via ce lien, ce mail ou en appelant au 02.54.39.29.10.