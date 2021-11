Écoquartier Flaubert à Rouen : Emmanuelle Wargon, ministre chargée du logement pose la première pierre

Vous avez sans doute vu les grues dressées sur la rive gauche de Rouen, le long de l'avenue Jean Rondeau qui s'activent depuis des mois. Il s'agit du chantier de l'écoquartier l'Éveil de Flaubert. Le site d'1,6 hectare va regrouper des habitations, des bureaux, des commerces, le tout construit dans des matériaux durables (bois et béton) et des jardins. Les travaux ont débuté en janvier 2021, mais la ministre du logement, Emmanuelle Wargon est venue officiellement poser la première pierre vendredi 26 novembre.

La "mixité" du projet saluée par la ministre

Les bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui sortir de terre sont les bureaux : 9 000 mètres carrés au total dont les deux tiers seront occupés par Bouygues bâtiment. Les 3 500 mètres carrés restants seront loués à des entreprises.

En plus des bureaux, des services et 400 logements seront construits sur le site de l'ancienne friche ferroviaire. "C'est très important de ne pas spécialiser les quartiers avec seulement du logement, des bureaux ou des commerces a souligné Emmanuelle Wargon, mais plutôt que l'on construise des petits morceaux de ville qui répondent à tous les besoins."

La ministre du logement a aussi salué la construction innovante des bâtiments. Elle a notamment annoncé que l'entreprise normande Manubois allait recevoir un soutien industriel de 1,6 millions euros à l'innovation dans la construction.

30 logements sociaux

Sur l'ensemble des habitations, 30 appartements deviendront des logements sociaux. Ces logement de type 1 à 4 auront des prix abordables, une forte performance énergétique, un espace extérieur et un local pour les vélos et des compteurs dans chaque logements qui vont permettre de mesurer la consommation exacte des locataires. "Notre mission c'est de loger des personnes plus modestes et plus fragiles dans des logements de qualité", explique Ariane Massière, directrice générale de Rouen habitat, le bailleur de la ville.

Le chantier avance "vite", assure le directeur Pierre Yves Muller, le directeur générale de linkicty, filiale de Bouygues en charge de la construction. "La livraison sera assurée sans problème dans les délais convenus c'est-à-dire dans deux ans - deux ans et demi en 2023", précise-t-il.