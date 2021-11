Ecotaxe alsacienne : quelles conséquences pour les routes Lorraines ?

Vers une nouvelle écotaxe , mais cette fois-ci uniquement en Alsace. L'Assemblée nationale doit, ce mardi, examiner l'ordonnance pour permettre à la Collectivité européenne d'Alsace de mettre en place une redevance pour les poids lourds de plus de 3.5 tonnes sur leur réseau autoroutier sans péage. Elle a pour but de limiter le passage des camions, mais pourrait avoir des retombées négatives sur l'A31, en Lorraine.

Entre 8 000 et 20 000 camions passent quotidiennement par l'A35

Ce que craignent surtout les Lorrains, c'est que l'histoire se répète. Depuis 2005, l'Allemagne a mis en place sa propre écotaxe. Pour éviter de payer cette redevance, les transporteurs routiers passent par l'Alsace, plus précisément par l'A35. Sauf qu'aujourd'hui, cette autoroute est devenue une route de poids-lourds. Entre 8 000 et 20 000 camions y passent quotidiennement. Cette écotaxe pourrait voir le jour en 2024.

Pour les Lorrains, cette nouvelle taxe ne ferait que déplacer le problème. Si les transporteurs routiers ne peuvent plus passer gratuitement par l'A35, ils risquent de prendre l'A31 en Lorraine. "Le calcul est simple, défend Jean-Marc Todeschini, sénateur de Moselle, qui a eu accès à des rapports administratifs et associatifs. Il y a entre 8 000 et 20 000 poids lourds qui passent tous les jours sur l'A35. Si 4 000 de ces camions se déportent sur l'A31, cela fera un poids lourd supplémentaire toutes les dix secondes sur le sillon lorrain".

L'A31 est, de plus, une route déjà très saturée. Aujourd'hui, 110 000 véhicules y passent quotidiennement, dont 10 à 15% de camions.

Un amendement a donc été déposé pour, au moins, étendre cette nouvelle écotaxe à l'A31. Mais, d'ici 2026, Jean Rottner, le Président du Conseil régional du Grand-Est espère, lui, l'appliquer à toute la région. "En attendant que cette écotaxe soit mise en place en Alsace, on aimerait travailler sur cette mesure, avec un principe identique au niveau alsacien, et on y travaille déjà d'ailleurs.", explique-t-il.