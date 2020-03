ÉCOUTER - Télétravail pour profs et élèves, numéro vert : ce qui fait l'actu ce vendredi sur France Bleu Béarn

Chaque jour, France Bleu Béarn vous propose sur internet, le récap' de la rédaction sur les infos du Béarn et de Bigorre à réécouter. Ce vendredi matin, au menu : du télétravail pour les profs et les élèves, les ambulances en soutien au Samu à Pau et une plateforme téléphonique à Juillan.