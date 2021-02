ÉCOUTEZ - Des influenceuses grenobloises se mobilisent pour les étudiants

"Cette initiative est née en suivant l'actualité. Et étant sur les réseaux sociaux, nous avons voulu profiter de notre présence pour porter une action, pour rencontrer (les étudiants), et les soutenir". C'est à partir de cette idée que Laura, Amélie et Coralie, les trois autrices de Grenoble Foodie, le guide des bonnes adresses culinaires grenobloises ont lancé l'opération solidaire : "Tous avec nos étudiants".

Une opération qui a pour but de récolter un maximum de denrées alimentaires pour les étudiants, et qui va s'organiser en deux temps :

Jeudi 11 Février, de 14h30 à 18h est organisée la collecte des denrées. Le rendez-vous est donné au restaurant La Materia, 2 rue Doudart de Lagrée à Grenoble.

Samedi 13 Février, de 14h30 à 18h, sur présentation de leur carte étudiante, les étudiants sont invités à venir récupérer leur panier alimentaire, toujours au restaurant La Materia à Grenoble.

Grenoble Foodie se mobilise pour les étudiants grenoblois Copier

Une opération à laquelle tous les isérois peuvent participer en faisant don, "de denrées alimentaires non périssables rapidement, donc des besoins premiers, que ce soit farine, pâtes, huile, lait, oeufs... qu'on puisse distribuer", comme nous le précise Laura, Coralie et Amélie. Les trois grenobloises qui comptent aussi, bien entendu, sur leur réseau de restaurateurs : "C'est profiter de notre proximité avec les commerces de bouche, avec les restaurateurs pour pouvoir les impliquer avec nous dans cette démarche".

Ils ont été très réceptifs et très généreux sur l'opération.

Rendez-vous donc ce jeudi 11 février de 14h30 à 18h pour déposer votre don, et samedi 13 février pour tous les étudiants. Bravo pour cette très belle initiative solidaire !