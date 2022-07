Écoutez les langues régionales en Creuse grâce à un Atlas sonore

C'est une carte étonnante que l'on trouve sur le site du CNRS. Des chercheurs ont pis au point une carte interactive sur laquelle il est possible d'écouter des centaines de langues régionales françaises. La Limousin et la Creuse n'y échappent pas. Notre département a même quelques particularités.

Connaissez vous vraiment les langues régionales de Creuse ? Des chercheurs du CNRS ont mis au point un immense atlas sonore sur internet il y a déjà quelques années. Il recense des centaines de langues régionales dans le monde : en France et aussi en Europe. Sur cette grande carte, il suffit de cliquer sur la localité souhaitée pour découvrir comment un poème d'Ésope est prononcé dans la langue du coin avant la développement du français que l'on connait, en Normandie, en Anjou, dans le Pays basque, en Bourgogne et même de Corse et d'Outre Mer. Des enregistrements ont ainsi été collectés dans 126 points d'enquête. Le Limousin y occupe une bonne part et la Creuse aussi ! Le nord de la Creuse se distingue d'ailleurs dans cet atlas sonore car elle appartient à la région linguistique du Croissant.

Le nord de la Creuse, "une zone de turbulence"

Dans cette région du Croissant, le CNRS a remarqué que la langue d'oil venu du nord et le langue d'oc ou l'occitan venu du sud se côtoyaient de près. Une situation qui a fait naitre "une zone de turbulence" et donc d'importantes variétés de langages notamment au nord de la Creuse comme l'explique Philippe Boula de Mareüil, un des chercheurs : "La conjugaison se rapproche de l'occitan, par contre la prononciation se partage avec le parler d'oil. Tous les mots sont accentués à la fin".

"On constate que le langage d'un village à l'autre devait fluctuer dans ces sociétés plus traditionnelles" poursuit-il. Dans plusieurs villages creusois, des habitants ont récité la même fable et les différences sont frappantes notamment sur la conjugaison à l'imparfait, les terminaisons sont prononcées de façons très différentes à Crozant, Azérables, la Celle-Dunoise ou Saint-Agnant-de-Versillat. Pourtant les villages ne sont qu'à quelques kilomètres. Comment expliquer ces disparités ? "Elles peuvent s'expliquer par les propensions de nos sociétés humaines de défendre un esprit de corps, de clocher pour se démarquer des autres. Il faut le voir comme une richesse de votre département" conclut Philippe Boula de Mareüil.

Une richesse que cet atlas permet de faire perdurer car les locuteurs de ses langues régionales sont de moins en moins nombreux.

La carte disponible sur le site de l'Atlas - Capture d'écran CRNS

Écoutez les langues régionales parlées en Creuse

Voici la fable d'Ésope lue par plusieurs locuteurs creusois de langues régionales : "La bise et le soleil se disputaient, chacun assurant qu’il était le plus fort, quand ils ont vu un voyageur qui s’avançait, enveloppé dans son manteau. Ils sont tombés d’accord que celui qui arriverait le premier à faire ôter son manteau au voyageur serait regardé comme le plus fort. Alors, la bise s’est mise à souffler de toute sa force mais plus elle soufflait, plus le voyageur serrait son manteau autour de lui et à la fin, la bise a renoncé à le lui faire ôter. Alors le soleil a commencé à briller et au bout d’un moment, le voyageur, réchauffé a ôté son manteau. Ainsi, la bise a du reconnaître que le soleil était le plus fort des deux".

Une habitante de Crozant récite la fable d'Ésope "La Bise et le Soleil" Copier

Un habitant d'Azérables récite la fable d'Ésope Copier

Comment parle--t-on à la Celle Dunoise ? Copier