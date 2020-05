ECOUTEZ - Mon village confiné, Vanessa Vierling : "En Suisse, la distanciation sociale est de 2 mètres"

Le Russey, commune de presque 3.000 habitants du Doubs en Franche-Comté, située à quelques kilomètres de la frontière suisse, est replié sur lui-même depuis le 15 mars. Portrait de cinq de ses habitants et de leur quotidien de confiné. Aujourd'hui, paroles de Vanessa Vierling, frontalière.

Une partie des 35 000 frontaliers franc-comtois qui travaillent encore, se dirigent vers la frontière de la Confédération. C'est le cas de Vanessa Vierling, 30 ans, habitante du Russey dans le Doubs. "Je passe la matinée chez moi puis vers 12 heures je prends ma voiture pour aller vers la frontière suisse. En général, je passe par le col des Roches parce que pas mal d'autres accès ont été fermés. Ensuite j'arrive au travail vers 12h45, avant de commencer à 13 heures", raconte la jeune femme.

La Russéenne d'origine alsacienne travaille chez le fabriquant de montres suisses Patek Philippe, connu pour avoir produit la montre la plus chère du monde, vendue 28 millions d'euros aux enchères, l'année dernière. Vanessa Vierling est cheffe d'équipe à l'usine de l'horloger de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Elle a repris le travail cette semaine. Une certaine routine aussi mais avec quelques changements.

Tout est fait pour qu'on ne croise pas ses collègues.

Comme d'habitude, elle traverse la frontière, "mais ce n'est pas un stress. Je la traverse en milieu de journée. Alors que le matin il y a la file. Là il faut juste préparer son permis de travail qui atteste que l'on travaille en Suisse", raconte la trentenaire. C'est un vrai luxe puisque certains passages frontières ont été fermés. Résultat, leur réduction cause d'énormes bouchons le matin, notamment à Delle, dans le Territoire de Belfort. A tel point que le député LREM du Doubs, Frédéric Barbier, a demandé la réouverture des postes-frontières d'Abbévillers et de Villars-les-Blamont, dans le Doubs.

La frontière franco-suisse et le poste des douanes au niveau du col des Roches. Ce col délimite également la frontière entre le département du Doubs, en France, et le canton de Neuchâtel, en Suisse. © Radio France - DR

Le plus gros changement concerne ses horaires de travail : elle ne travaille que 6 heures par jour, de 13 heures à 19 heures, alors que la moyenne hebdomadaire suisse est de 42 heures et peut atteindre parfois 50 heures. Elle ne peut également plus voir les fournisseurs de l'horloger avec qui elle a l'habitude de travailler et doit se tenir éloignée de ses collègues. "Mais en Suisse, la distanciation sociale est à deux mètres", précise la Russéenne.

Ça laisse le temps pour faire des choses que l'on ne peut pas faire en temps normal.

Malgré la reprise du travail, elle a du temps pour faire d'autres choses qu'elle ne peut pas faire d'habitude. "Vous savez, on se laisse souvent une liste de choses à faire dans la semaine ou autre mais qu'on ne peut pas faire à cause du travail. Là j'ai pris du temps pour lire, garder contact avec ma famille. On s'appelle plus régulièrement depuis le début du confinement", relate Vanessa Vierling.

Elle passe également plus de temps au Russey, où elle habite. "Je croise les gens quand je vais faire quelques petites courses chez le boucher, par exemple, et _je trouve que les Russéens font vraiment attention et je pense qu'ils comprennent ce qu'est la situation actuelle_."