ECOUTEZ - Planoise, une ville dans la ville : un reportage en immersion

Pendant un mois, Dylan Jaffrelot, journaliste à France Bleu Besançon, a sillonné la cité de Planoise en allant à la rencontre des habitants, commerçants et associations qui font le quartier, le plus grand de la capitale comtoise. Ce secteur de plus de 15.000 habitants est une véritable "ville dans la ville". Planoise fait souvent la une des médias pour les faits divers qui s'y déroulent. Nous avons souhaité prendre du recul et montrer toutes les facettes de la cité bisontine avec ses bons et mauvais côtés.

ⓘ Publicité

Bonne écoute !

loading

Auteur : Dylan Jaffrelot

Réalisation : Alexis Defranoux

Voix off : Ninon Piganiol

France Bleu Besançon consacre cinq reportages à la vie du quartier de Planoise à Besançon. Retrouvez au fur et à mesure de leur publication les articles de cette série :

loading