ÉCOUTEZ - "Vos Gâteaux", la recette 100% solidaire et gourmande pour réconforter les soignants

"On est la première chaîne solidaire de particuliers qui cuisinent chez eux et qui se rendent, de cette façon-là, utiles", c'est ainsi que Maud Arditti, jeune entrepreneuse, définit le mouvement qu'elle a créé il y'a quelques semaines sous le nom de "Vos Gâteaux".

Une idée née sur un simple coup de fil.

C'est en discutant avec sa tante, personnel soignant en unité Covid-19, que Maud a eu l'idée de créer cette chaine de solidarité. "Les restaurants et les cafétérias de son hôpital étaient fermés. Et donc j'ai commencé à livrer d'abord son hôpital, et puis ensuite j'ai appelé d'autres hôpitaux pour savoir si le constat était plus général que dans l'hôpital de ma tante", nous confie-t-elle. La situation était bien plus générale.

Face à ce constat, la jeune entrepreneuse a donc décidé de lancer sur les réseaux sociaux le mouvement solidaire "Vos gâteaux". Aujourd'hui, il fédère 9 000 bénévoles partout en France, et ce sont plus de 450 livraisons qui ont été effectuées.

Depuis le début de l'aventure, on a calculé : plus de 200 000 parts de gâteaux ont été livrées.

Comment est né le mouvement ? Copier

Une véritable chaîne de solidarité

Né sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram (@vosgateaux), le mouvement a très vite pris de l'ampleur. Se sont créées, un peu partout en France, de nombreuses teams : "Team Caramel" à Paris, "Team "Cannelé" à Bordeaux, "Team Nougat" à Reims, "Team Candy" à Metz, ou encore "Team Bretzel" à Strasbourg et "Team Disco Cake" à Nice.

Chacun peut rejoindre une team existante, ou créer sa propre équipe dans sa ville ou son quartier. Votre mission : cuisiner des gâteaux "qui se transportent sans contenant, donc des pizzas, des quiches, des tartes, c'est du salé, du sucré", comme nous le précise Maud.

Vient ensuite la livraison. Pour cela, "Vos gâteaux" a mis en place une véritable organisation : chaque particulier dépose, le jour indiqué, ses créations à un point de ralliement, et c'est un "réseau de chauffeurs VTC qui sont des bénévoles" qui les apporte aux hôpitaux.

Quel est le principe ? Copier

Un mouvement solidaire en plein développement.

Aujourd'hui, et en quelques semaines à peine, "Vos gâteaux" ressemble déjà à une grande entreprise, avec plus de 9 000 bénévoles et une organisation carrée. Une chaîne de solidarité qui cherche à se développer partout en France. Chacun peut donc créer sa team dans sa ville. Maud et son équipe ont tout prévu pour vous y aider, et vous accompagner au mieux dans cet élan de générosité.

On donne un guide pratique. On donne toute une série de process. On l'accompagne dans la création de sa team. On lui crée un logo. On lui propose un nom de team. On lance des appels à solidarité. Par exemple, sur certaines villes, on va aller chercher la mairie.

Pour vous lancer, vous aussi, dans cette belle aventure, rendez-vous sur la page Instagram de "Vos gâteaux" (@vosgâteaux) ou par mail : contactvosgateaux@gmail.com .

Comment créer sa team ? Copier

Et après ?

Ce temps n'est pas encore là, mais Maud pense déjà à "l'après", et espère que ce mouvement continuera à exister. Même si elle est consciente que ce sera sous une forme différente. Elle a déjà son idée.

Le faire de façon peut-être moins fréquente, mais conserver cet élan de solidarité et se souvenir une fois par mois, que c'est ce qu'on a fait pendant des jours et des jours pendant le confinement, et le faire pour servir à d'autres causes peut peut-être avoir du sens.

Quoi qu'il en soit, cette aventure solidaire restera pour Maud une expérience forte.

Moi personnellement, je n'étais pas bénévole avant. Et, il y'a un certain nombre de personnes qui sont exactement dans mon cas, et, qui ont aimé cet élan de solidarité, qui ont envie de la garder d'une manière ou d'une autre.