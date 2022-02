Journée sans portable : 53% des enfants ont augmenté leur consommation d'écrans depuis la crise sanitaire

Depuis le début de la crise sanitaire, près de la moitié des parents (44%) et plus de la moitié des enfants (53%) déclarent avoir augmenté leur consommation d'écrans, selon une étude Ipsos, réalisée pour l'Union nationale des associations familiales, l'Unaf.

Ils sont plus de la moitié des enfants à avouer avoir augmenté leur consommation d'écrans depuis le début de la crise sanitaire. 44% des parents le reconnaissent également. Dans cette étude Ipsos, commandée par l'Union nationale des associations familiales, l'Unaf et l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, les enfants expliquent également qu'ils regardent de plus en plus les écrans.

Leurs consommation de télévision a augmenté de 8% depuis 2019, celle du smartphone de 11%, celle de la tablette numérique de 23%, tandis que leur consommation d'ordinateur a augmenté de 6% depuis cette date. Seule leur consommation de console de jeu a baissé, de 6%, depuis 2019.

Un temps passé devant les écrans, bien souvent sous-estimé

L'étude pointe également un fait inquiétant : les parents ont tendance à sous-estimer le temps passé par leurs enfants devant leurs écrans. Les enfants âgés entre 7 et 10 ans passent quasiment trois fois plus de temps devant un écran. Par exemple : les parents pensent que leurs enfants ne le regardent que depuis 37 minutes alors qu'ils y sont depuis presque 1h30.

Plus de la moitié des parents considèrent qu'internet peut constituer un risque pour leurs enfants. 5% des enfants interrogés, toute tranche d'âge confondue, déclarent avoir été victimes de cyberharcèlement.

Un premier téléphone aux alentours de 10 ans

Les enfants ont désormais dix ans et demi lorsqu'ils reçoivent leur premier appareil numérique, téléphone portable ou tablette par exemple. Si l'on ne prend que le téléphone portable, l'année dernière, selon une étude de Médiamétrie, l'âge moyen d'acquisition du premier était de 9 ans et 9 mois.

En 2019, plus de la moitié des parents considérait le téléphone portable comme indispensable dès la 6ème ! Donc dès l'âge de 11 ans. Même chose en 2017. Il fallait en revanche attendre 13 ans pour un smartphone et donc avoir un accès internet au bout des doigts.

L'année dernière, 83% des parents estimaient que le smartphone permettait à l'enfant de vivre avec son temps, de ne pas se retrouver exclu de la société et d'emmagasiner des connaissances. Mais certains parents attendent bien plus longtemps pour acheter leur premier téléphone portable à leurs enfants. À l'instar de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui, en 2017, affirmait limiter l'accès aux écrans pour ses enfants et leur avoir interdit d'avoir un smartphone avant leurs 14 ans.