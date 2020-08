Ecrire des cartes postales pour aider Mathieu à vivre une longue hospitalisation

Mathieu, un adolescent isérois de 12 ans, qui souffre d'une maladie orpheline, va subir une longue hospitalisation. Sa famille voudrait qu'on lui envoie le plus de cartes postales possible pour le soutenir. Une opération relayée par l'association Elan Neuf, de Saint-Jean-de-Bournay

C'est un appel de l'association Elan Neuf, basée à Saint Jean de Bournay, dans le Nord-Isère. Une association qui soutient les familles d'enfants handicapés. Il s'agit d'envoyer des cartes postales à Mathieu, un adolescent de 12 ans, domicilié à Saint Maurice l'Exil.

Mathieu, 12 ans, souffre d'une maladie orpheline depuis sa naissance

Mathieu souffre d'une maladie orpheline depuis sa naissance et doit se faire opérer en octobre. Il va rester longtemps à l’hôpital. Alors, pour égayer son séjour, sa famille a demandé à l'association Elan Neuf de relayer sa demande, à savoir : écrire à Mathieu.

Frédéric Lafond, lui-même papa d'un enfant handicapé, est le président d'Elan Neuf. Cela fait plusieurs années que l'association, créée en 2009, suit l'enfant et ses parents : "J'admire beaucoup Mathieu. Il est très courageux. Sa maladie orpheline, au nom barbare, MECP2, lui provoque souvent des crises d'épilepsie. Il va devoir être opéré, en octobre prochain et va rester de longues semaines à l’hôpital. Même si on ne le connait pas, qu'on soit adulte ou enfant, on peut lui écrire. Cela lui fera plaisir de savoir qu'on pense à lui."

Profiter de son temps libre, en vacances, pour écrire à Mathieu

Et c'est ainsi qu'a germé l'idée d'envoyer à Mathieu ce courrier en masse pour soutenir son moral. "Sa maman m'a demandé de l'aider à réaliser cette collecte. On a utilisé nos réseaux sociaux et on a aussi sollicité France Bleu Isère !" souligne, dans un sourire, Frédéric Lafond. C'est donc chose faite !

Un petit mot ou une carte avec des personnages de Disney pour distraire Mathieu, durant sa longue hospitalisation, en octobre prochain -

Ecoutez le témoignage de Frédéric Lafond, le président d'Elan Neuf, à l’origine de l'opération Copier

Frédéric Lafond a souhaité en appeler dès à présent aux bonnes volontés : "Les gens sont en vacances. Ils ont le temps d'écrire, de choisir une carte postale sur leur lieu de villégiature. Sachez que Mathieu aime beaucoup les animaux et les personnages de Disney ! C'est peu de chose au fond que l'on demande et cela vaut la peine pour ce garçon qui souffre et qui, malgré tout, garde toujours le sourire. C'est une leçon de vie, pour moi, à chaque fois que je le vois."

Si vous avez envie d'écrire à Mathieu, voici l'adresse : Elan neuf, avec la mention "pour Mathieu", 17 rue Hector Berlioz ,38440 Saint Jean de Bournay.